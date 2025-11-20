Embargo de Family Fitness en Saltillo afecta a clientes del gimnasio

SALTILLO, COAHUILA.- La tranquilidad de la plaza Villa Alta se vio interrumpida este jueves cuando elementos policiales acudieron al establecimiento Family Fitness, el cual fue embargado debido a presuntos adeudos que los encargados mantenían desde hace meses con la administración del centro comercial.

Aunque la autoridad no emitió un comunicado oficial al momento, fuentes cercanas al caso indicaron que la medida responde a la falta de cumplimiento en pagos por parte del negocio, lo que derivó en el aseguramiento del inmueble y el ingreso del personal jurídico correspondiente.

¿Qué ocurrió?

Mientras se realizaba el procedimiento, decenas de clientes se encontraron con el gimnasio cerrado y se mostraron molestos ante la falta de información. Algunos señalaron que, desde hace tiempo, el servicio ya presentaba fallas graves: robos de teléfonos dentro de las instalaciones, maquinaria fuera de servicio por semanas y problemas constantes con el suministro de agua caliente.

Varios miembros del gimnasio expresaron su inconformidad al haber cubierto recientemente sus mensualidades e incluso anualidades, sin recibir claridad sobre el futuro del establecimiento ni sobre la posibilidad de recuperar su dinero. La situación fue descrita por usuarios como "vergonzosa" y un reflejo del deterioro que el gimnasio venía arrastrando.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades ?

Las autoridades y la administración de la plaza no han informado qué sucederá con el local ni con los contratos de los clientes afectados.