Coahuila podría recibir 4 mil 337 millones más en presupuesto 2025

SALTILLO, COAH.- El Diputado Federal del PRI, Jericó Abramo Masso, señaló que el estado de Coahuila podría acceder a un incremento real del 8% en su presupuesto para 2025, siempre y cuando el país alcance el crecimiento económico proyectado por la Federación.

El legislador dijo que el cálculo forma parte de las estimaciones preliminares de ingresos que determinarán los recursos destinados a obras, programas sociales y operación gubernamental.

¿Cuál es la proyección de ingresos para Coahuila?

De acuerdo con Abramo Masso, si México logra un crecimiento del 1.8%, Coahuila recibiría 4 mil 337 millones de pesos adicionales en participaciones federales; sin embargo, advirtió que un desempeño económico menor reduciría de forma drástica el monto disponible.

"Si el crecimiento se alcanza solo a la mitad, el aumento sería inferior a los 2 mil millones; y sin crecimiento, necesariamente se tendrían que hacer ajustes", explicó el Diputado, quien confió en que el país mantenga un ritmo estable durante el próximo año.

¿Qué factores influyen en el presupuesto estatal?

De igual manera, detalló que la proyección estatal se sostiene exclusivamente en el comportamiento de la economía nacional, ya que las participaciones federales, principal fuente de ingresos para Coahuila, dependen de lo recaudado a nivel país. La Secretaría de Hacienda incluyó en su propuesta las previsiones sobre estos ingresos participables, lo que permitirá hacer estimaciones más precisas en las próximas semanas.

Abramo Maso reconoció que el análisis se realiza en un contexto económico desafiante, por lo que la planeación estatal contempla diversas alternativas en caso de que se registren recortes y recordó que en años anteriores se han ajustado las participaciones debido a que el crecimiento nacional quedó por debajo de lo estimado.

El legislador subrayó la importancia de mantener una expectativa prudente ante la volatilidad económica y reiteró que el estado se prepara para diferentes escenarios con el fin de garantizar la continuidad de proyectos esenciales.