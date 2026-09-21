Emmanuel Olache y el Congreso buscan sanciones más severas por crueldad animal en Saltillo

SALTILLO, Coah.- El Ayuntamiento de Saltillo analiza, junto con el Congreso de Coahuila y asociaciones civiles, fortalecer las sanciones por maltrato y crueldad animal, con multas que podrían elevarse de los actuales 30 mil pesos aproximadamente hasta 100 mil.

Emmanuel Olache, titular de Medio Ambiente de Saltillo, informó que el municipio trabaja con la diputada Beatriz y otros actores para revisar un esquema que permita ampliar las medidas de protección al bienestar animal.

Explicó que la intención es que las disposiciones no se limiten a la reglamentación municipal o a faltas administrativas, sino que puedan consolidarse mediante una ley estatal.

"Probablemente suba a 100 mil", señaló Olache al referirse al posible incremento, aunque aclaró que todavía no existe un monto definitivo.

El funcionario precisó que las sanciones deben establecerse mediante tabuladores, de acuerdo con la gravedad de cada caso. La valoración puede distinguir entre maltrato y crueldad animal, así como considerar lesiones graves, riesgo para la vida del animal o su muerte.

Actualmente, dijo, el juez municipal ha impuesto multas de aproximadamente 30 mil pesos en algunos casos, además de sanciones menores y medidas como el retiro permanente de perros o gatos.

Olache señaló que la propuesta aún está en análisis y que el Ayuntamiento buscará fortalecerla en coordinación con el Congreso, el gobierno estatal y organizaciones civiles.

El titular de Medio Ambiente destacó que esta colaboración también busca que las políticas públicas de bienestar animal puedan replicarse en otros municipios, como ha ocurrido con acciones ambientales impulsadas en Saltillo.

Entre ellas mencionó programas de reforestación y los bosques urbanos lineales, que, dijo, han despertado interés en otras ciudades.

La propuesta de modificaciones forma parte de la estrategia municipal para fortalecer las políticas públicas de bienestar animal y atender este tipo de problemáticas mediante una coordinación entre autoridades y sociedad civil.