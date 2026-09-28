Coahuila suma 34 restaurantes al programa de inclusión social

SALTILLO, COAH.- Con la incorporación del restaurante La Calandria, ubicado en Arteaga, ya son 34 los establecimientos que participan en el programa de inclusión impulsado en Coahuila.

Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social en el estado, informó que la entrega de menús en braille forma parte de las acciones que buscan facilitar el acceso a los servicios para las personas con discapacidad.

Explicó que la participación de los restaurantes no se limita a contar con materiales accesibles, sino que también implica sensibilizar a su personal, promover capacitación en Lengua de Señas Mexicana y generar condiciones para ofrecer una atención adecuada a todas las personas.

El funcionario destacó que la incorporación de establecimientos al programa refleja, dijo, la responsabilidad social y solidaridad de la sociedad coahuilense.

Martínez y Morales señaló que las acciones desarrolladas a través de esta estrategia han contribuido a que Coahuila sea considerado un referente nacional en materia de inclusión.

Por otra parte, el secretario recordó que el próximo 9 de octubre concluirá el periodo para participar en la convocatoria del Premio Estatal de la Inclusión.

Ante el cierre de la convocatoria, invitó a organismos de la sociedad civil, empresas y personas que desarrollen acciones relacionadas con la inclusión a presentar sus propuestas.

Precisó que el reconocimiento contempla un premio de 120 mil pesos para el primer lugar, además de otros 120 mil pesos que serán distribuidos entre cuatro categorías de menciones honoríficas.

La convocatoria busca reconocer las acciones y proyectos que contribuyan a promover la inclusión en distintos sectores de la sociedad.