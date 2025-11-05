Alcalde de Saltillo y DIF Municipal entregan aparatos auditivos

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de la ciudad, Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, encabezaron la Segunda Entrega de Aparatos Auditivos "Te Escucho con Amor", con la que cumplieron el 100 por ciento de las solicitudes que se recibieron durante este año.

En esta ocasión se entregaron 150 aparatos, que se suman a los 217 de la primera entrega para sumar 367 durante este año, gracias a un trabajo coordinado con el DIF Estatal, Inspira Coahuila y Audio Care.

"Lo que buscamos es hacer sinergia con la iniciativa privada y la sociedad civil, porque cuando unimos esfuerzos llegamos a más gente; así vamos a seguir trabajando porque todo lo que hacemos está encaminado a una mejora de la calidad de vida de la gente", declaró Javier Díaz.

Luly López Naranjo agradeció el apoyo del Alcalde de Saltillo, así como a las organizaciones que se suman con el mismo propósito, para impulsar los programas que benefician a los sectores más vulnerables de la población.

"Aquí en el DIF tenemos el compromiso de hacer las cosas con amor, este programa en particular de "Te Escucho con Amor" beneficia y mejora la calidad de vida no solo a la persona que recibe el aparato, sino también de su familia", comentó López Naranjo.

De manera simbólica, el alcalde Javier Díaz y la presidenta honoraria del DIF, Luly López Naranjo, colocaron el aparato auditivo a Santiago Aguilera López de cuatro años de edad, quien pudo escuchar por primera vez en su vida; así como al señor Manuel Venegas González.

Además del programa "Te Escucho con Amor", durante este año el DIF municipal entregó 236 aparatos auditivos, se realizaron cirugías de cataratas, cirugías de labio y paladar hendido, operaciones de corazón y colocación de implantes cocleares.

El señor Manuel Venegas González dijo que recibir este aparato auditivo es de mucho beneficio para sus actividades cotidianas, ya que esto permite una mejor convivencia.

"Gracias a esto puedo escuchar las voces de mis seres queridos, porque esto no solo representa volver a captar sonidos, sino conectar con las personas y con el resto del mundo", compartió Venegas González.

En el evento también estuvo el director general del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala; Karina Valdés Ávalos, directora de Audio Care, así como beneficiarias y beneficiarios de este programa y sus acompañantes.