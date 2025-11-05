IMMUS de Saltillo Aplica Sanciones a Taxis por Cobros Indebidos

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) de Saltillo mantiene un monitoreo constante ante las denuncias ciudadanas por cobros indebidos en el servicio de taxi, informó su titular, Víctor de la Rosa, quien aseguró que las sanciones se aplican de manera continua.

"Recibimos todo el tiempo temas alrededor de la tarifa. Nosotros actuamos prácticamente de oficio con las denuncias", explicó. De la Rosa señaló que el objetivo del Instituto es garantizar un servicio justo y regulado para los usuarios, mediante la revisión de los expedientes y la aplicación de medidas correctivas cuando se detectan anomalías.

Actualmente, en Saltillo operan alrededor de 5 mil concesiones activas de taxi, por lo que el IMMUS realiza muestreos en distintos puntos de la ciudad para atender las quejas más frecuentes sobre cobros por arriba de la tarifa autorizada.

Respecto a las sanciones, el funcionario precisó que los montos pueden alcanzar los 2 mil pesos, pero subrayó que el impacto más relevante para los concesionarios es la posibilidad de inhabilitación o cancelación del permiso, en casos donde las faltas sean reiteradas.

"Más allá de lo económico, lo importante es que la sanción tenga un efecto real en el servicio. A ese punto debemos tender, para que la autoridad cuente con una herramienta útil que permita mejorar la movilidad y la confianza de los usuarios", sostuvo.

De la Rosa adelantó que el IMMUS trabaja con otros estudios relacionados con el flujo vehicular y el transporte público, cuyos resultados se darán a conocer antes de que finalice el año, con el propósito de reforzar la regulación y el seguimiento de los servicios de transporte en la ciudad.