SALTILLO, Coah.- Saltillo registra una creciente necesidad de atención terapéutica para niñas y niños con autismo, una situación que ha identificado la asociación Equinoterapia Relámpago, donde actualmente brindan servicios a 60 personas de distintas edades.

Antonio García, director y fundador de la organización, señaló que entre la población que acude a sus instalaciones han observado una mayor presencia de menores con autismo en comparación con otras discapacidades. También reciben pacientes con dificultades del lenguaje y problemas de lectoescritura.

La asociación surgió hace dos años ante las necesidades de atención de personas con discapacidad. Actualmente ofrece terapias de lenguaje, psicología, pedagogía, fisioterapia, terapia ocupacional y estimulación en un área multisensorial.

García explicó que, aunque han identificado un incremento en la población infantil con autismo, todavía no existe una causa única establecida para esta condición. Por ello, destacó la importancia de que los menores cuenten con una valoración profesional antes de iniciar cualquier tratamiento.

Recomendó a los padres de familia prestar atención a posibles dificultades en el desarrollo del lenguaje, movimientos repetitivos, conductas agresivas, crisis o problemas de atención, así como acudir con especialistas para obtener un diagnóstico.

Precisó que las dificultades para hablar no necesariamente significan que un niño tenga autismo, pues también pueden estar relacionadas con trastornos del lenguaje. Por ello, consideró necesarias las valoraciones psicológicas y neurológicas para determinar qué terapias requiere cada paciente.

La asociación trabaja con terapeutas especializados en psicología, lenguaje, estimulación sensorial y fisioterapia, además de contar con personal certificado en equinoterapia.

Como parte de sus proyectos de crecimiento, Equinoterapia Relámpago busca construir un área de hidroterapia que permita complementar los tratamientos para personas con autismo, parálisis cerebral y bebés que requieran estimulación temprana.

El proyecto ya comenzó, pero actualmente se encuentra pausado debido a los costos de construcción, instalación de tuberías y adquisición de maquinaria necesaria para su funcionamiento.

El director explicó que este espacio permitirá trabajar aspectos físicos mediante ejercicios en el agua. Además, contempla ofrecer becas y esquemas de apadrinamiento para menores de escasos recursos que necesiten este servicio.

Actualmente, las terapias de la asociación tienen un costo máximo de 350 pesos, mientras que las sesiones de hidroterapia podrían costar entre 400 y 500 pesos, debido a los gastos de mantenimiento de las instalaciones.

Para reunir recursos y continuar con el proyecto, la organización realizará una carrera con causa de 5 kilómetros el próximo 21 de febrero de 2027, frente al Tecnológico de Saltillo.

El calentamiento comenzará a las 7:40 horas y el banderazo de salida está programado para las 8:00 horas. La inscripción tendrá un costo de 300 pesos e incluirá playera, medalla y kit de recuperación. Los boletos estarán disponibles en JR y en las instalaciones de la asociación.

También el 20 de febrero organizarán un curso impartido por personas con discapacidad, cuya recaudación se destinará a la construcción del área de hidroterapia.

Equinoterapia Relámpago cumplirá dos años el 22 de febrero. Sus instalaciones se encuentran en la calle 16 de Septiembre número 363, mientras que su centro de equinoterapia opera en avenida Las Torres.