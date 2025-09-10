Desabasto de gasolina en Coahuila: Autoridades informan sobre impacto y medidas

SALTILLO, COAH.- Ante el reciente desabasto de gasolina magna en la Región Sureste de Coahuila, que ha provocado largas filas en estaciones de servicio y cierres parciales en algunas gasolineras, el Secretario de Economía del estado, Luis Olivares, informó que se trata de un tema de inventarios y distribución, según datos proporcionados por concesionarios del sector.

"Lo que nos comentan desde el área de distribución es que no se trata de una situación crítica como la que se vive en el estado vecino de Nuevo León. En Coahuila no tendrá ese nivel de impacto", afirmó Olivares.

El funcionario aseguró que el Gobierno del Estado se mantiene atento para evitar que esta situación afecte de manera significativa la vida cotidiana o las operaciones industriales, especialmente en municipios como Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, donde se ha concentrado la problemática.

Olivares estimó que el abasto podría regularizarse en cuestión de días, y anticipó que se espera una mejora en los volúmenes de distribución antes de la próxima semana.

"Estamos en contacto con los distribuidores y, si recibimos reportes diferentes, se lo haremos saber de inmediato a la ciudadanía", agregó.

El Secretario puntualizó que la afectación está limitada únicamente a municipios de la Región Sureste, ya que esta zona forma parte de la línea de distribución compartida con Nuevo León, donde también se enfrenta una reducción en el suministro.

Hasta el momento, no se han recibido reportes de desabasto en otras regiones o municipios del estado. Las autoridades estatales continúan en comunicación con distribuidores y concesionarios para dar seguimiento a la situación y evitar complicaciones mayores.

"No tenemos reportes de que esta situación ocurra fuera de la Región Sureste. Mantenemos vigilancia constante y coordinación para atender cualquier cambio", concluyó Olivares.