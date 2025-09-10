Protesta de Padres Cierra Escuela en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– La mañana de este miércoles, padres de familia de la Escuela Primaria Lic. Melchor Ocampo cerraron las instalaciones del plantel como medida de protesta contra la directora, a quien señalan por presuntas irregularidades en el manejo de cuotas internas y programas como La Escuela es Nuestra.

Con carteles en la entrada principal, los inconformes exigieron la destitución de la funcionaria y la entrega de un informe detallado sobre el uso de recursos, al asegurar que el dinero de las aportaciones y materiales donados por los propios padres no se ha reflejado en mejoras para la institución.

"Nosotros lo que queremos es un documento que nos compruebe que la directora ya no va a estar", expresó una madre de familia, quien pidió permanecer en el anonimato. La manifestación impidió el acceso de más de 200 alumnos, quienes se quedaron sin clases.

La protesta generó momentos de tensión, ya que algunos padres que no estaban de acuerdo intentaron ingresar con sus hijos por accesos laterales, lo que derivó en discusiones. Elementos de la Policía Municipal arribaron para evitar un posible enfrentamiento.

Ante la presión, representantes de la Secretaría de Educación Pública acudieron al lugar y lograron un acuerdo temporal: la subdirectora quedará a cargo de la escuela en tanto la SEP designa a un nuevo director para el plantel.

La situación dejó dividido al grupo de padres, pues mientras unos respaldan el cierre, otros señalan que el conflicto afecta directamente la educación de los alumnos y sus rutinas familiares.