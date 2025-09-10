Tragedia en Saltillo: Niño de un año muere en accidente doméstico

SALTILLO, COAHUILA.- Un trágico accidente enlutó a una familia de Saltillo este martes, cuando un niño de apenas un año, identificado como Johan Gael, perdió la vida tras caer en una cubeta con agua dentro de su domicilio en la colonia Valle Verde.

De acuerdo con las primeras versiones, el menor se encontraba bajo el cuidado de su madre y de su abuela. Fue esta última quien, al buscarlo, hizo el hallazgo y trató desesperadamente de reanimarlo, sin conseguirlo.

El pequeño fue trasladado de urgencia a la Clínica del Magisterio, donde médicos confirmaron su deceso pese a los intentos de atención inmediata.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso e inició una investigación para deslindar responsabilidades. El cuerpo del menor fue llevado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente.

Este hecho ha generado consternación en la comunidad, donde vecinos y familiares lamentan la pérdida del pequeño Johan Gael.