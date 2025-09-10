Contactanos

Tragedia en Saltillo: Niño de un año muere en accidente doméstico

Consternación en Saltillo por la muerte de un niño en accidente doméstico. La comunidad lamenta la pérdida.

marco juárez
10 septiembre, 2025
Tragedia en Saltillo: Niño de un año muere en accidente doméstico
El menor fue trasladado a la Clínica del Magisterio, donde se confirmó su fallecimiento

SALTILLO, COAHUILA.- Un trágico accidente enlutó a una familia de Saltillo este martes, cuando un niño de apenas un año, identificado como Johan Gael, perdió la vida tras caer en una cubeta con agua dentro de su domicilio en la colonia Valle Verde.

De acuerdo con las primeras versiones, el menor se encontraba bajo el cuidado de su madre y de su abuela. Fue esta última quien, al buscarlo, hizo el hallazgo y trató desesperadamente de reanimarlo, sin conseguirlo.

El pequeño fue trasladado de urgencia a la Clínica del Magisterio, donde médicos confirmaron su deceso pese a los intentos de atención inmediata.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso e inició una investigación para deslindar responsabilidades. El cuerpo del menor fue llevado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente.

Este hecho ha generado consternación en la comunidad, donde vecinos y familiares lamentan la pérdida del pequeño Johan Gael.

Tragedia en Saltillo: Niño de un año muere en accidente doméstico
Autoridades de la Fiscalía investigan las circunstancias del trágico accidente y se realizará la necropsia.
Tragedia en Saltillo: Niño de un año muere en accidente doméstico
La colonia Valle Verde, en Saltillo, se vio conmocionada por la muerte del pequeño.

