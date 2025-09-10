Reparación de pavimento en Saltillo para mejorar la movilidad

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de la estrategia del alcalde Javier Díaz González, brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública repararon el pavimento en el transitado cruce del bulevar Enrique Martínez y Martínez con la calzada Antonio Narro.

A fin de ofrecer mayor seguridad vial y una mejor movilidad en la capital de Coahuila, el Gobierno de Saltillo, con impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas intervino en este importante cruce al surponiente de la ciudad.

En este punto, personal municipal retiró el pavimento dañado y colocó carpeta asfáltica en beneficio directo de las y los miles de saltillenses y visitantes que utilizan todos los días esté transitado cruce de la ciudad.

Estos trabajos se suman a los realizados por el Ayuntamiento al interior de barrios y colonias de Saltillo, como Hacienda Narro, Vicente Guerrero, La Estrella, Alpes, Las Teresitas, Colonas de San Lorenzo, La Madrid, Satélite Sur y Norte, Pueblo Insurgentes, Rodríguez Guayulera, La Minita, entre muchos sitios más.

El Alcalde Javier Díaz González tiene a disposición de la ciudadanía el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que puede reportar algún bache o servicio público en la localidad.

Bachea Saltillo bulevar Teodoro Sánchez Dávila

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa "Aquí Andamos" intensificó las acciones de bacheo en los distintos sectores de la capital de Coahuila.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, este miércoles, brigadas municipales trabajaron en la reparación de la carpeta asfáltica en el bulevar Teodoro Sánchez Dávila, al sur de Saltillo.

Con el objetivo de ofrecer mejores vialidades, además de incrementar la seguridad de saltillenses y visitantes, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública bachearon en la vialidad principal del fraccionamiento Lomas del Refugio, en su tramo entre el bulevar Antonio Cárdenas a la calle Uruguay, al sur de Saltillo.

Asimismo, en días anteriores, personal municipal atendió otro tramo de este mismo bulevar Teodoro Sánchez Dávila, para el beneficio de las y los habitantes de este sector.