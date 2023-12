Escuchar: Es la clave éxito

"Manolo Jiménez es un coahuilense que escucha a la gente, que es lo mejor que puede hacer para tener un buen gobierno", así lo indicó el ex Gobernador Enrique Martínez y Martínez quien dijo que no hay ningún consejo que se le pueda dar al Gobernador y que confía en el trabajo que se ha venido realizando.

A pregunta expresa de cual sería un consejo para el nuevo Gobernador, el ex mandatario indicó que no puede dar ningún consejo y que Manolo Jiménez no lo necesita, ya que ha demostrado con su trabajo que es un buen gobernante.

Mencionó que Manolo Jiménez es un coahuilense que siempre escucha a los ciudadanos, una persona cercana a la gente, un joven con experiencia y con resultados en las tareas y responsabilidades que ha tenido.

"Escuchar a la gente es el mejor consejo que puede tener y él ha demostrado que es una persona cercana a la gente, por lo que sabemos que tendrá un buen resultado durante su gestión".

En cuanto a la alianza y al gobierno de coalición, señaló que son cuestiones novedosas de la democracia, procesos que vienen a fortalecer la democracia, por lo que deben de apoyar estas alternativas.

Indicó que Coahuila será ejemplo a nivel nacional y todos los ojos estarán puestos en Coahuila dentro del calendario electoral que se tendrá el próximo año.