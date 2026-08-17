Saltillo celebra a los abuelos con programación cultural especial

Saltillo, Coah.- En el marco de las celebraciones dedicadas a las personas adultas mayores durante agosto, la Secretaría de Cultura de Coahuila desarrolla una programación especial que reconoce su experiencia, memoria y aportaciones a la sociedad, a través de actividades que promueven la lectura, el cine, la música, la convivencia y la expresión creativa. La agenda contempla acciones en distintos espacios culturales del estado, con propuestas pensadas para disfrutar, compartir y fortalecer los vínculos entre generaciones.

"En la Secretaría de Cultura creemos que la cultura debe acompañarnos en todas las etapas de la vida y que nuestros adultos mayores tienen mucho que aportar desde sus historias, sus recuerdos y sus conocimientos. Cada actividad que realizamos es también una manera de decirles que son importantes, que su voz cuenta y que queremos seguir construyendo espacios donde puedan encontrarse, participar y disfrutar de la cultura", señaló la secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas.

Como parte de esta programación, ya se llevó a cabo en Sabinas la actividad "Un día con los abuelos", que incluyó la proyección de la película Ustedes los ricos y un juego de Lotería Mexicana en el Museo Francisco Villa. Asimismo, se realizará la entrega de libros y revistas "Lectores y Libros", coordinada con el Centro Estatal del Adulto Mayor y con la participación de mediadores de lectura.

"Celebrar a nuestros adultos mayores también significa reconocer la riqueza que existe en sus experiencias y en todo aquello que han transmitido a sus familias y comunidades. Desde la cultura queremos contribuir a que esta etapa de la vida se viva con alegría, participación y nuevas experiencias. Agradezco especialmente al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su respaldo permanente a las acciones culturales, porque su apoyo nos permite llevar programas que ponen a las personas en el centro y acercan la cultura a más coahuilenses", agregó Esther Quintana Salinas.

La programación continuará con "Baile del Recuerdo", el 26 de agosto a las 11:00 horas, en el Museo de la Revolución Mexicana, en Saltillo, con la participación de la Banda de Música del Estado de Coahuila, bajo la dirección de José Luis Ulloa Pedroza.

El 27 de agosto a las 11:00 horas, en el Centro Estatal del Adulto Mayor de Saltillo, se realizará "Lectura en voz alta: Raíces, memoria y palabra", con la participación de mediadores de lectura, así como la entrega de libros y revistas.

El 28 de agosto, de 11:00 a 18:00 horas, el Museo del Sarape y Trajes Mexicanos, en Saltillo, será sede del taller "Tarjeta ¡Feliz día de los Abuelos!", coordinado con el Centro Estatal del Adulto Mayor y dirigido a todo público.

La agenda concluirá el 30 de agosto con dos actividades. A las 12:30 horas, en el Asilo Betania Santamaría, en Allende, se realizará "Entrega de libros y lectura en voz alta: Raíces, memoria y palabra", coordinada por el grupo Restaurando Amor. Ese mismo día, a las 18:00 horas, el Paseo Capital, en Saltillo, será escenario del "Concierto a los Abuelos", con la participación de la Banda de Música del Estado, bajo la dirección de José Luis Ulloa Pedroza. Esta presentación será apta para todo público y es organizada por la propia Banda de Música del Estado.

Impacto de las actividades culturales en la comunidad de adultos mayores

Con estas acciones, la Secretaría de Cultura refrenda su compromiso de acercar el arte y la cultura a las personas adultas mayores, generando espacios de convivencia, aprendizaje y disfrute que reconozcan su trayectoria y fortalezcan su participación en la vida cultural de Coahuila. Todas las actividades son gratuitas.