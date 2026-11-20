SALTILLO, COAH.- Los estudiantes que realicen amenazas o incurran en acciones que comprometan la seguridad de los planteles educativos en Coahuila podrán ser separados temporalmente de las actividades presenciales como medida preventiva, aunque mantendrán su derecho a recibir educación mediante clases en línea.

Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación de Coahuila, explicó que estas medidas se aplicarán cuando las circunstancias lo justifiquen, mientras se desarrolla la investigación y un proceso formativo dirigido a los alumnos involucrados.

Indicó que, ante los reportes de amenazas en diferentes escuelas del estado, existe coordinación con la Fiscalía General del Estado y las corporaciones de seguridad municipales y estatales para revisar cada caso y establecer las acciones correspondientes.

Agregó que la atención no se limita a las investigaciones, pues también se trabaja con los estudiantes y sus padres de familia mediante actividades formativas y acuerdos que permitan generar conciencia sobre la gravedad y las consecuencias de estas conductas.

Garza Fishburn subrayó que el propósito es mantener el equilibrio entre la protección de la comunidad escolar y el respeto al derecho de los menores a continuar con su preparación académica.

Continúan clases en línea en Villa Unión

En otro tema, el titular de Educación informó que estudiantes y maestros del plantel ubicado en un ejido de Villa Unión, donde se registró un atentado contra alumnos y docentes que dejó como saldo la muerte de una mujer, permanecen bajo la modalidad de educación a distancia.

Explicó que esta medida continuará mientras se desarrollan los trabajos de rehabilitación de las instalaciones, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el regreso a las aulas.

Señaló que desde que ocurrió el incidente se mantiene el acompañamiento a la comunidad educativa, mediante atención en salud mental, asistencia médica para los docentes afectados y respaldo de las autoridades educativas y municipales, así como de la oficina Inspira.

Finalmente, precisó que la reanudación de las clases presenciales dependerá de que concluyan los trabajos de rehabilitación y que el inmueble se encuentre en condiciones para recibir nuevamente a estudiantes y personal docente.