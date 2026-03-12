Pruebas piloto para ampliar Ruta Recreativa en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo pondrá en marcha una serie de pruebas piloto con el propósito de estudiar la ampliación de la Ruta Recreativa hacia la zona sur de la ciudad.

La propuesta contempla enlazar dos importantes espacios de actividad física: el Biblioparque Sur y la Unidad Deportiva Carlos R. González, lo que permitiría crear un corredor deportivo que impulse la práctica del ejercicio y la convivencia familiar en ese sector.

¿Qué propone Edgar Puentes para la Ruta Recreativa?

El titular del instituto, Edgar Puentes, explicó que se realizarán tres ejercicios de prueba para medir la viabilidad del proyecto. Durante estas jornadas se evaluarán factores como logística, seguridad, horarios y respuesta ciudadana.

Uno de los objetivos principales será determinar si la ruta funcionaría mejor durante los fines de semana o en días entre semana, tomando en cuenta los niveles de asistencia habituales en ambos complejos deportivos.

Detalles sobre la asistencia en los espacios deportivos

La iniciativa busca integrar actividades recreativas, deportivas y culturales entre los dos espacios, aprovechando la cercanía entre ellos para formar un polígono de activación física que amplíe la oferta para los habitantes del sur de Saltillo.

Actualmente, la unidad deportiva registra una asistencia cercana a las mil 200 personas diarias, mientras que el biblioparque concentra alrededor de mil 300 usuarios, lo que representa cerca de dos mil 500 visitantes en conjunto.

De acuerdo con las estimaciones del instituto, si se concreta la conexión mediante la Ruta Recreativa, la cifra podría elevarse hasta un rango de entre tres mil y tres mil 500 participantes.

Celebración del 15 aniversario del Biblioparque Sur

Mientras se analiza este proyecto, el Biblioparque Sur también celebra el 15 aniversario de su apertura, realizada el 7 de marzo de 2011 durante la administración municipal encabezada por Jericó Abramo Masso.

Para conmemorar la fecha, durante marzo se desarrollará un programa especial de actividades que incluirá presentaciones artísticas, talleres creativos y un rally deportivo.

Entre los eventos destaca una jornada con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down organizada en coordinación con el CAM número 1, con el objetivo de promover la inclusión y la convivencia en este espacio público.