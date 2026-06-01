Miguel Castillo Morales espera alta participación ciudadana en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Con una lista nominal de aproximadamente 2.5 millones de electores en Coahuila, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Miguel Castillo Morales, señaló que confía en que la participación ciudadana en la jornada electoral supere el 40 por ciento, tomando como referencia los niveles históricos de votación registrados en procesos similares.

El funcionario destacó que en elecciones donde únicamente se han renovado diputaciones locales, la participación promedio ha sido de 39.5 por ciento. Sin embargo, recordó que en la elección de 2024 la entidad alcanzó un 65 por ciento de participación, ubicándose entre los tres estados con mayor afluencia de votantes en el país.

Aunque en esta ocasión no se elegirá la gubernatura, Castillo Morales señaló que existe expectativa de que la ciudadanía acuda a las urnas en una proporción superior a la registrada históricamente en comicios intermedios.

Uno de los sectores en los que el organismo electoral ha enfocado sus esfuerzos es el de los jóvenes. Explicó que el 26 por ciento de la lista nominal está integrado por personas de entre 18 y 29 años, convirtiéndose en el grupo poblacional más numeroso entre los electores. No obstante, reconoció que este segmento suele presentar niveles de participación inferiores a otros grupos de edad. Indicó que quienes votan por primera vez, a los 18 años, registran una participación cercana o incluso superior al promedio estatal, pero en los años posteriores la asistencia a las urnas disminuye considerablemente, llegando a ubicarse por debajo del 40 por ciento.

En contraste, señaló que la participación aumenta gradualmente a partir de los 30 años y alcanza sus niveles más altos entre las personas de 69 años, donde más del 70 por ciento suele ejercer su derecho al voto. Ante este panorama, el INE ha realizado diversas actividades de promoción del voto dirigidas a la población joven, incluyendo visitas a universidades, firma de convenios con instituciones educativas y encuentros directos con estudiantes para fomentar su involucramiento en la vida democrática.

El funcionario resaltó además el interés de este sector en las labores de observación electoral. Informó que más del 50 por ciento de los observadores electorales acreditados para la jornada son jóvenes. Actualmente, el número de observadores registrados se aproxima a los 6 mil, cifra que prácticamente duplica el récord anterior en la entidad, que rondaba los 3 mil acreditados. Este crecimiento coloca a Coahuila como una referencia nacional en participación ciudadana dentro de las tareas de observación electoral.

Añadió que, aunque en un proceso anterior el Estado de México registró una cifra superior de observadores, proporcionalmente Coahuila destaca debido a que cuenta con una lista nominal seis veces menor, lo que refleja un elevado nivel de involucramiento ciudadano en la vigilancia y seguimiento de los procesos electorales.