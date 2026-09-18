Explosión en CETis No. 60 de Ramos Arizpe deja herida

RAMOS ARIZPE, COAH.- Una explosión ocurrida en la cafetería del CETis No. 60, en la colonia Blanca Estela, dejó a una mujer con quemaduras y obligó a evacuar los estudiantes y 70 trabajadores del plantel.

El incidente se registró la tarde de este viernes mientras se preparaban alimentos en el establecimiento. De acuerdo con el reporte preliminar, la acumulación de gas habría provocado el estallido cuando fue encendida una parrilla.

Francisco del Ángel Vera Sosa, de 28 años, hijo de la comerciante responsable de la cafetería, declaró que en el sitio se utilizaban dos cilindros de gas de 10 kilogramos. Uno de ellos habría presentado una fuga derivada de una conexión deficiente.

El gas se habría acumulado dentro del área sin que la fuga fuera detectada. Al encender la parrilla se produjo la explosión, lo que generó alarma entre estudiantes y trabajadores y activó los protocolos de emergencia.

Una mujer que se encontraba en la cafetería sufrió quemaduras de primero y segundo grado. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe le brindaron atención y, después de estabilizarla, la trasladaron en código amarillo al Hospital General.

Vera Sosa resultó prácticamente ileso, aunque manifestó haber inhalado humo durante el incidente.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el desalojo de las instalaciones. Alumnos, docentes y personal administrativo, permanecieron fuera del plantel mientras se controlaba la emergencia.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal acudieron al lugar para acordonar y resguardar el área, además de apoyar en las labores de seguridad.

Personal de Protección Civil realizó posteriormente una inspección de las instalaciones para descartar otros riesgos y obtener información que permita determinar con precisión las causas del accidente.