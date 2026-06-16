Saltillo se prepara para la Expo Clásicos 2026: evento familiar

Saltillo, Coah. - El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Javier Díaz González invita a las familias saltillenses y visitantes a disfrutar de la 24 edición de la Expo Clásicos 2026, que se llevará a cabo los próximos 27 y 28 de junio en el Parque Las Maravillas.

Este importante encuentro, considerado uno de los más destacados del norte del país, reunirá a más de 700 vehículos clásicos, antiguos y de colección, con lo que consolida a Saltillo como un destino atractivo para el turismo y la convivencia familiar.

En representación del alcalde Javier Díaz González, la directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, destacó que la Expo Clásicos es ya una tradición que impulsa la economía local, fortalece el turismo y proyecta a Saltillo como una ciudad dinámica y sede de eventos de gran nivel.

"Invitamos a todas las familias de Saltillo y a visitantes de otras ciudades a disfrutar de esta gran exposición, que además de ofrecer un atractivo espectáculo, genera beneficios económicos para nuestra ciudad y promueve la convivencia familiar", señaló.

Hugo Alberto Rábago Mar, presidente de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, informó que durante los dos días de actividades las y los asistentes podrán disfrutar de una amplia exhibición de vehículos, además de áreas gastronómicas, música en vivo, concursos y diversas actividades recreativas.

Asimismo, se contará con la presencia especial del reconocido restaurador Martín Vaca, una de las figuras más populares del mundo de los vehículos clásicos y modificados.

"Este es un evento que ya se ha posicionado como un referente a nivel nacional e internacional, por lo que estimamos que se genere una derrama económica cercana a los 20 millones de pesos en beneficio de la ciudad y de sectores como la hotelería, los restaurantes, el comercio y los servicios turísticos", mencionó Rábago Mar.

La entrada general tendrá un costo de 80 pesos, mientras que las niñas y los niños podrán ingresar de manera gratuita.

En este evento estuvieron presentes, Miguel López, director de Vinculación de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila; Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud, así como integrantes de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo.