Saltillo celebra el Día Mundial del Síndrome Down con Exupérium

SALTILLO, COAHUILA.- Con motivo del Día Mundial del Síndrome Down, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, presentó con éxito la puesta en escena Exupérium, El Universo de "El Principito".

Teniendo como sede el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, se presentó el espectáculo basado en la obra original de Antoine de Saint-Exupéry, donde la danza, el teatro y la inclusión se encontraron en un mismo lugar.

La inclusión en el escenario

Se contó con la participación de integrantes de Danza Aptitude, una compañía artística integrada por personas con y sin discapacidad que transforman el escenario en un espacio de inclusión real.

Durante el espectáculo se contó además con la participación, como invitados especiales, de los actores Marcos Valdés y Ariel López Padilla, así como del tenor Rodrigo Garciarroyo.

Asimismo, participaron artistas locales como estudiantes del Centro de Estudios Dancísticos del Instituto Municipal de Cultura, del Ballet Profesional Coahuila y de Ballet Aequalis Danza Inclusiva.

Agradecimientos y reflexiones

Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, agradeció a Danza Aptitude, a los invitados especiales y a los artistas locales que participaron en este espectáculo.

"Es una experiencia escénica que se siente con el corazón", expresó.

Exupérium, El Universo de "El Principito" fue disfrutado por saltillenses de todas las edades, con entrada totalmente gratuita.