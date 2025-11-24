Fallece el sacerdote José Alonso Gaytán del Bosque en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La Diócesis de Saltillo informó, a través de su página de Facebook, el fallecimiento del sacerdote José Alonso Gaytán del Bosque, quien entregó 15 años de servicio pastoral en diversas comunidades del estado. El obispo Hilario González, junto con los sacerdotes diocesanos, expresó su profundo pesar por la pérdida. Según se reportó, el padre Gaytán del Bosque luchó durante dos años y medio contra un cáncer que deterioró progresivamente su salud. En las últimas semanas, fue internado en cuidados paliativos debido a que su pronóstico era irreversible, y finalmente el lunes partió "a la casa del Padre", de acuerdo con la Diócesis. José Alonso Gaytán nació el 19 de mayo de 1979. Realizó sus estudios de filosofía y teología en el Seminario Diocesano de Saltillo. Fue ordenado diácono el 29 de junio de 2009 y recibió la ordenación sacerdotal el 3 de julio de 2010, a manos del obispo Raúl Vera López. ## ¿Qué hizo durante su ministerio? Durante su ministerio, sirvió como vicario en la parroquia Nuestra Señora de Atocha y en Nuestra Señora del Refugio en Sierra Mojada. También estuvo activo en la Catedral de Santiago Apóstol, donde jugó un papel muy importante en los grupos juveniles y servidores: impulsó novenarios al Santo Cristo de la Capilla, celebró con creatividad la Semana Santa y buscó renovar las celebraciones de Adviento para acercarse a las distintas generaciones. Posteriormente, fue asignado a la parroquia San José en Cuatro Ciénegas y a Santa Catalina de Siena en Ocampo. El 26 de enero de 2021 fue nombrado párroco de Nuestra Señora de las Victorias, en Nadadores, Coahuila, una comunidad a la que se entregó con entusiasmo y dedicación. ## ¿Cuál es la reacción de la Diócesis? Las reacciones al interior de la Diócesis han sido de profunda tristeza. El obispo Hilario González, así como otros miembros del clero y la feligresía, han recordado al padre Gaytán del Bosque como un pastor cercano, innovador y apasionado por su vocación y por servir a la comunidad. Se espera que en los próximos días la Diócesis anuncie los detalles sobre las ceremonias fúnebres y el lugar de velación, para que feligreses y comunidad puedan despedir al sacerdote.

