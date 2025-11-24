Saltillo activa operativo navideño para prevenir incidentes en fiestas

SALTILLO, COAHUILA.-Con la llegada de las fiestas navideñas y posadas, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo activará un operativo especial para prevenir incidentes derivados del incremento de reuniones sociales, tránsito vehicular y consumo de alcohol.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que no habrá vacaciones ni días francos para los elementos durante diciembre, con el fin de mantener todo el estado de fuerza disponible en las calles.

Las sanciones para conductores en estado de ebriedad se aplicarán sin excepción:

-Ebriedad incompleta: alrededor de 9 mil pesos.

-Ebriedad completa: hasta 19 mil o 20 mil pesos.

Garza Félix destacó que el gobierno estatal ha reforzado de manera significativa el equipamiento de la corporación durante el año. Saltillo recibió 37 nuevas unidades, de las cuales 25 son eléctricas, además de uniformes, dos drones de alta gama, 25 radios móviles y seis oficinas móviles.

¿Qué medidas se implementarán en el operativo?

El comisionado señaló que el trabajo coordinado entre el municipio y el gobierno estatal ha sido clave para mantener la seguridad en la capital y su zona metropolitana. La Comisaría participa en reuniones regionales junto al Ejército, la Guardia Nacional, Marina y los municipios de Ramos Arizpe y Arteaga. Garza Félix indicó que, cuando estas demarcaciones requieren apoyo, se brinda de inmediato por instrucción del alcalde.

Los drones se han convertido en una herramienta estratégica para monitorear colonias, detectar aglomeraciones y atender conflictos antes de que escalen, especialmente en el sector Oriente.