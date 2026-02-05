Confirman llegada de Lazo Chapa a FGE Región Centro

Saltillo, Coahuila.- El titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó sobre la designación y ajustes en tres delegaciones regionales, como parte de una estrategia vinculada al nuevo proyecto de Ley Orgánica que será presentado ante el Congreso del Estado el próximo 1 de marzo.

Entre ellas destaca la llegada de Everardo Lazo Chapa, quien asumirá el cargo de delegado en la dependencia de la Región Centro y quien en la administración estatal anterior fungía también como delegado en la Región Sureste.

Cambios en la Fiscalía General de Coahuila

De igual manera, el Fiscal General explicó que estas modificaciones responden a diversos factores, principalmente a la necesidad de adecuar la estructura institucional a las nuevas unidades, coordinaciones y vicefiscalías contempladas en la iniciativa, la cual, aseguró, se perfila como una de las más innovadoras y ambiciosas para una fiscalía en el país.

Detalló que el proyecto ha sido trabajado en conjunto con colectivos, la Consejería Jurídica del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con legisladores, entre ellos la diputada Luz Elena Morales, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de la Fiscalía y homologar su operación con el modelo que impulsa el Gobierno Federal, además de atender las necesidades específicas de Coahuila.

Nuevos delegados en las regiones

Entre los movimientos, destacó también el nombramiento de un nuevo delegado en la región Laguna II, que comprende los municipios de San Pedro y Francisco I. Madero, donde no se contaba con un titular en funciones. Asimismo, se realizaron ajustes en la Delegación Centro-Desierto y en la Delegación Norte II, que abarca Ciudad Acuña y parte de la región de los Cinco Manantiales.

Fernández Montañez señaló que en este último caso se trata Lazo Chapa, un funcionario con alrededor de 16 años de experiencia dentro de la institución, lo que permitirá fortalecer el trabajo ministerial en esa región.

Proceso de transición institucional

El fiscal subrayó que estas decisiones forman parte de un proceso de transición institucional, orientado a consolidar una Fiscalía más eficiente y moderna. No obstante, aclaró que el proyecto de nueva Ley Orgánica aún deberá cumplir con el proceso legislativo correspondiente, por lo que será analizado, discutido y eventualmente aprobado por el Congreso del Estado.

Finalmente, reiteró que los cambios buscan preparar a la institución para la implementación de la nueva estructura, la cual contempla áreas innovadoras que permitirán mejorar la procuración de justicia en beneficio de la ciudadanía.