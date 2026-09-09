Coahuila: Nueva Ley Orgánica de Fiscalía busca mejorar atención ciudadana

SALTILLO, Coah. - La Fiscalía General del Estado de Coahuila prepara una nueva Ley Orgánica con la que pretende modificar de manera integral su organización y adaptar sus áreas a las necesidades actuales de procuración de justicia.

Federico Fernández Montañez, titular de la dependencia, informó que la iniciativa todavía se encuentra en etapa de elaboración y diálogo, pero existe la expectativa de que pueda llegar al Congreso del Estado para su análisis y eventual aprobación durante este año.

El funcionario explicó que la propuesta parte de la necesidad de renovar una estructura que durante varios años no ha tenido una transformación integral, tomando como referencia el esquema organizativo y las disposiciones que actualmente rigen a la Fiscalía General de la República. "Es una estructura nueva para la Fiscalía, totalmente aparejada a la Fiscalía General de la República, a la normatividad que ellos tienen, haciendo un símil y reorganizando muchos temas", señaló.

Fernández Montañez indicó que el proyecto también ha sido puesto sobre la mesa con colectivos y contempla la creación de áreas con un mayor nivel de especialización. Sin embargo, precisó que será hasta la presentación formal de la iniciativa cuando se conozcan los detalles de los cambios que se plantean para la institución.

Paralelamente, la Fiscalía mantiene acciones enfocadas en mejorar el contacto directo con la población. Entre ellas se encuentra la jornada de atención ciudadana que se desarrolla cada lunes de manera simultánea en las diferentes delegaciones. El fiscal explicó que mediante esta estrategia se busca facilitar que las personas acudan directamente a plantear asuntos relacionados con denuncias, robos, carpetas de investigación, trámites y otros temas pendientes. "Realmente no es Fiscalía, es un tema de abrir puertas y atender", puntualizó.

El proceso de transformación también contempla mejoras en infraestructura y equipamiento, por lo que Fernández Montañez adelantó que en los próximos meses se realizarán actividades para mostrar nuevos vehículos y equipo que serán destinados a las labores de la dependencia. "Ya vendrán muy buenos eventos para cerrar el año con vehículos, con equipamiento. Ya lo verán", comentó. El titular de la Fiscalía sostuvo que la reingeniería institucional ya registra avances y confió en que la nueva legislación permita consolidar una dependencia con áreas más especializadas y una estructura acorde con las necesidades actuales de Coahuila.