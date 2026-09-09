Jaime Rivera exige filtros para denuncias falsas en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El movimiento internacional Soy Papá No Criminal exigió a las autoridades establecer filtros para detectar denuncias por hechos falsos y sancionar a quienes las presenten, al señalar que estas acusaciones pueden interrumpir la convivencia entre padres e hijos.

Jaime Rivera, integrante del movimiento, explicó que este 9 de septiembre se realizó una jornada internacional contra las denuncias por hechos falsos, con participación de aproximadamente 13 países y manifestaciones en los 32 estados de México.

En Saltillo, señaló, el movimiento mantiene reuniones y diálogo con autoridades para abordar esta problemática.

Rivera informó que recientemente sostuvieron un encuentro con Katy Salinas, fiscal de Mujeres y Niñez, con quien analizaron las denuncias por hechos falsos y sus consecuencias en los procesos familiares.

"Cuando se hacen estas denuncias falsas, se bloquea el vínculo paterno-filial. No te dejan ver a tus hijos", afirmó.

El integrante de Soy Papá No Criminal consideró que la problemática también puede estar relacionada con la actuación de abogados que asesoran a quienes presentan las denuncias.

Precisó que su postura no busca impedir que las víctimas de violencia denuncien, sino que, cuando se acrediten hechos falsos, existan consecuencias legales.

"Todas las personas que sean víctimas de violencia deben denunciar. Pero si alguien denuncia hechos falsos, tiene que haber una sanción", sostuvo.

Explicó que este tipo de acusaciones puede presentarse durante procesos de guarda y custodia. Según su testimonio, mientras se desahogan las audiencias correspondientes, algunos padres son impedidos de convivir con sus hijos al ser considerados peligrosos.

Rivera señaló que en Saltillo cuentan con un grupo de cerca de 80 personas. Añadió que anteriormente trabajaron con otro grupo integrado por aproximadamente 180 personas, varias de las cuales ahora forman parte de su movimiento.

De acuerdo con Rivera, la organización considera que las denuncias falsas pueden utilizarse como una estrategia para afectar a los padres en distintos ámbitos, incluidos la vivienda, los bienes, los ingresos y la convivencia con los hijos.

Como alternativa, planteó establecer un filtro para detectar denuncias falsas y aplicar sanciones cuando se comprueben.

Afirmó que, en su experiencia, existen casos en los que una denuncia puede ser identificada como falsa desde una etapa inicial, pero los funcionarios proceden con ella porque forma parte de sus atribuciones.

El movimiento continuará atendiendo nuevos casos y acompañando a los integrantes y sus familias. Rivera indicó que no solo participan padres, sino también abuelas, tías, primos, sobrinos y otros familiares afectados por la interrupción de la convivencia.

Finalmente, señaló que entre sus integrantes hay padres que llevan uno, siete, 10 y hasta 13 años sin ver a sus hijos, situación que atribuyen a denuncias que consideran falsas.