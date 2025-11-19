Saltillo: Hugo N detenido por feminicidio de Silvia Guadalupe de 13 años

SALTILLO, COAH.- El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Federico Fernández Montañez, informó que una persona fue detenida y un arma de fuego asegurada como parte de las investigaciones por el presunto feminicidio de Silvia Guadalupe "N", de 13 años, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en el ejido Buñuelos, municipio de Saltillo.

Se trata de Hugo "N", de 21 años de edad, a quien se le investiga también por una probable relación sentimental con la menor.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el fiscal, la necropsia confirmó que la menor murió a causa de un impacto de arma de fuego en la cabeza, lo que provocó su deceso. Añadió que, hasta este momento, no existen elementos suficientes para determinar si también ocurrió un delito de carácter sexual, por lo que las investigaciones continúan abiertas.

Fernández Montañez señaló que se encuentran en curso diversas pruebas balísticas, y destacó que la institución mantiene una "reacción inmediata ante hechos tan lamentables", reiterando el compromiso de esclarecer el caso.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Silvia Guadalupe había sido reportada como desaparecida desde el 28 de octubre de 2025 en el ejido Tinajuela, al sur de Saltillo. Fue aproximadamente a las 8 de la noche del sábado reciente cuando autoridades de seguridad recibieron el reporte del hallazgo de un cuerpo sin vida en el ejido Buñuelos, ubicado a unos 20 kilómetros del lugar donde la menor había sido vista por última vez.