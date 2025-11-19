Saltillo: inician obras de puente fluvial y paso inferior en Misión Cerrillos

SALTILLO, Coahuila.- El Gobierno Municipal de Saltillo alista una de las intervenciones más importantes para la zona oriente: la construcción del puente fluvial y el paso inferior vehicular en la entrada de la colonia Misión Cerrillos.

Aunque recientemente se hizo una adecuación temporal en el crucero de acceso, los trabajos formales arrancarán hasta el primer trimestre de 2025, informó Antonio Nerio, director de Obras Públicas.

El funcionario explicó que el área actualmente funciona como un paso pluvial que, además de no estar diseñado para el flujo vehicular, representa riesgos al incorporarse a bulevar Fundadores.

"No es un flujo vehicular formal, es un paso que hoy genera cierta peligrosidad. Con esta obra se beneficiará a miles de saltillenses que utilizan ese acceso para dirigirse hacia el poniente", señaló.

¿Cuál es el objetivo del proyecto?

Nerio destacó que el proyecto integral contempla no solo el puente fluvial, sino también la incorporación segura a Fundadores y la proyección de nuevas vialidades que ayuden a desahogar la carga vehicular en la zona.

Aunque parte del sistema pluvial ya está resuelto, aún restan tres obras adicionales que están en preparación para ejecutarse también el próximo año.

"Son pluviales necesarios para continuar con nuevas conexiones viales y mejorar el flujo en todo el sector", añadió.

¿Qué resultados se esperan para 2025?

En cuanto al balance anual, el titular de Obras Públicas aseguró que la dependencia cerrará el año con buenos resultados y con una cartera de proyectos preparada para 2026.