Saltillenses ahorran hasta $1,500 semanales con programa de movilidad

SALTILLO, COAHUILA.- El programa de movilidad "Aquí Vamos Gratis" comienza a reflejarse directamente en los bolsillos de miles de saltillenses. El alcalde Javier Díaz informó que los usuarios de las rutas troncales, las que recorren norte–sur y oriente–poniente, ya registran ahorros semanales que alcanzan hasta los $1,500 pesos, un beneficio que está transformando la economía familiar.

Durante sus recorridos recientes por el Centro Histórico y colonias como Valencia y La Gloria, el edil escuchó testimonios que confirman que los impactos del programa son inmediatos. Personas que diariamente utilizan el servicio gratuito aseguran que el alivio económico se nota desde las primeras semanas.

Uno de los casos más representativos proviene de una vecina de la colonia Valencia, cuya familia compuesta por dos jóvenes universitarias, dos estudiantes de preparatoria, su esposo y ella ahorra más de $1,500 cada semana al trasladarse sin costo en las rutas troncales.

Otro hogar reportó un ahorro de alrededor de $1,000, dinero que ahora se destina a compras básicas y gastos del hogar.

Díaz subrayó que estos testimonios reflejan el objetivo principal del programa: fortalecer la economía familiar mientras se moderniza la movilidad urbana.

¿Cuál es el avance de la credencialización?

Sobre el avance de la credencialización, el alcalde informó que el municipio ya superó las 75 mil credenciales entregadas y que la meta es llegar a las 100 mil en los próximos meses.

Agregó que el ritmo se mantendrá activo durante el primer semestre de 2026, periodo en el que se buscará facilitar el trámite en más sectores de la ciudad.

¿Qué cambios se implementarán en las rutas de transporte?

En paralelo, se trabaja en un rediseño integral de las rutas alimentadoras, con la intención de que más colonias cuenten con trayectos directos, mayor frecuencia y mejores conexiones.

El nuevo esquema se presentará en 2026 y será la siguiente fase para consolidar un sistema de transporte más moderno y eficiente.