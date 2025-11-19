Saltillo utiliza agua tratada para el mantenimiento de áreas verdes

SALTILLO, COAHUILA.- Para impulsar el cuidado del entorno y garantizar la sostenibilidad en el uso del agua, el gobierno a cargo de Javier Díaz González continúa sus acciones de riego con agua tratada en las áreas verdes de plazas públicas y espacios recreativos de la ciudad.

Como parte del mantenimiento de los espacios públicos pertenecientes al programa "Activa Tu Parque", cuadrillas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, trabajan para mantener en buen estado los jardines, árboles y áreas verdes, y asegurar que permanezcan verdes y saludables durante todo el año.

Habitantes del oriente de Saltillo aprobaron los trabajos realizados en la plaza pública Mirasierra Spurs, en donde personal municipal realizó acciones de mantenimiento del Sistema de Riego, así como de la irrigación del arbolado y plantas de ornato existentes con agua tratada de la ciudad.

El Ayuntamiento informó que el uso de agua tratada permite ahorrar agua potable, reservándola para el consumo humano y actividades esenciales; además de contribuir a la protección del medio ambiente, al promover prácticas responsables y sostenibles en el manejo del vital líquido.

Asimismo, se impulsa el amor al deporte y se fortalece el tejido social en la capital de Coahuila, al garantizar el mantenimiento continuo de los espacios públicos durante la temporada de sequía en la región.

Estas acciones se llevan a cabo de manera paralela en los espacios como el Skate Park Saltillo 2000, las plazas de la colonia Roma, Benito Juárez, Nazario S. Ortiz Garza, la del bulevar El Minero en el fraccionamiento La Fragua, así como en el parque Carlos R. González, al sur de la ciudad.

Además de los camellones en las vialidades principales y las áreas verdes y plazas públicas municipales distribuidas en los distintos sectores de Saltillo.

¿Qué acciones se están realizando en Saltillo?

Por instrucción del alcalde Javier Díaz, brigadas del programa "Aquí Andamos" atendieron las peticiones ciudadanas a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al número 844-160-08-08, para embellecer las diferentes áreas verdes ubicadas en la colonia Parques de la Cañada, al sur de la ciudad.

En este sector, cuadrillas municipales deshierbaron y retiraron escombro y basura acumulada en el espacio ubicado entre las calles Gardenias y Paseo de las Camelias de esta zona habitacional.

Trabajos similares se han realizado en días recientes en plazas públicas y áreas verdes de Parques de la Cañada, como las ubicadas en las calles Paseo de las Flores y Paseo de las Mimosas, así como Paseo de las Azucenas y Paseo de las Palmas, entre otras.

En acciones al oriente de la ciudad, personal de "Aquí Andamos" limpiaron de manera profunda el callejón que se ubica detrás de las viviendas de la calle 16 y el bulevar Revolución, entre las vialidades 9 y 7, del fraccionamiento Mirasierra.

En este punto, cuadrillas retiraron desechos acumulados que ponían en riesgo la salud e integridad de las y los habitantes del sector.

¿Cómo se mejora la seguridad en Saltillo?

Para incrementar la seguridad de peatones y automovilistas, brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública pintaron el cordón cuneta de color amarillo del paso peatonal existente en el cruce del bulevar Francisco Coss y la calle Álvaro Obregón.

Este sitio se vio afectado durante este fin de semana tras un percance automovilístico, por lo que el Ayuntamiento de Saltillo reparó y acondicionó dicho lugar por la seguridad de las y los saltillenses.