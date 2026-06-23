Feria del Empleo en Saltillo: más de 540 personas buscan oportunidades laborales

SALTILLO, COAH.- La Feria del Empleo de la Región Sureste registró una respuesta ciudadana superior a la esperada al recibir a más de 540 personas durante los primeros 40 minutos de actividades, informó el subsecretario de Empleo y Productividad de la Secretaría del Trabajo de Coahuila, José Luis Chapa Reséndiz.

La alta afluencia obligó a las autoridades a solicitar apoyo de transporte adicional para trasladar a los buscadores de empleo desde la Alameda de Saltillo hasta la sede del evento. "Estamos muy contentos porque estamos ofertando vacantes de muy buen nivel económico y la respuesta de la ciudadanía ha sido excelente", señaló el funcionario.

Chapa Reséndiz detalló que en esta edición se ofrecen más de 4 mil vacantes, cifra que finalmente alcanzó alrededor de 4 mil 100 oportunidades laborales, incluidas posiciones que habitualmente no forman parte de este tipo de ferias. Entre las ofertas destacan cuatro vacantes para directores de embarque con salarios de 60 mil pesos mensuales y 27 plazas para supervisores con percepciones de 32 mil pesos.

El subsecretario atribuyó la amplitud de la oferta laboral al respaldo que las empresas de la Región Sureste han brindado a las políticas públicas impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que ha permitido generar oportunidades con mejores condiciones salariales. "La gente está buscando empleo, la gente quiere trabajar y esperamos que quienes hoy acuden encuentren una oportunidad acorde a su perfil", indicó.

Respecto a los resultados esperados, recordó que históricamente las ferias del empleo registran niveles de colocación de entre 39 y 40 por ciento. Explicó que algunas empresas inician los procesos de contratación de manera inmediata, mientras que otras concluyen sus evaluaciones en periodos que van de una a seis semanas. "Hay empresas que desde aquí mismo se llevan a los candidatos a la planta para comenzar exámenes médicos, psicométricos y otros procesos. Algunas personas podrían estar trabajando esta misma semana", comentó.

En el evento participan empresas de los sectores metalmecánico, automotriz, hotelero, restaurantero y de servicios, con vacantes para operarios, técnicos, profesionistas y personal especializado. Entre las compañías participantes se encuentran Lay Boy, Easy Facility Services, Bitman, Clínica La Concepción, Metal, Little Caesars Pizza, Soriana y Tetakawi, entre otras. Asimismo, destacó la participación de instituciones de seguridad como la Guardia Nacional, que ofrece vacantes con salarios cercanos a los 19 mil pesos mensuales.

Sobre el panorama económico, Chapa Reséndiz reconoció que la industria automotriz enfrenta incertidumbre a nivel global debido a los procesos de automatización y al uso creciente de robots en las plantas. Sin embargo, afirmó que Coahuila mantiene condiciones favorables para el empleo. "La situación global afecta a toda la industria automotriz, pero afortunadamente en Coahuila y particularmente en la Región Sureste se ha observado un repunte. Hoy participan varias empresas del sector y esperamos que esta situación no afecte las contrataciones previstas para el segundo semestre del año", explicó.

El funcionario resaltó además que la feria incluye vacantes dirigidas a grupos específicos de la población. Informó que se ofertan alrededor de 280 plazas para personas con discapacidad y cerca de 390 oportunidades para quienes buscan su primer empleo y carecen de experiencia laboral. "Es una oferta muy variada y estamos seguros de que la mayoría de las personas que acudan encontrarán una vacante acorde con su perfil", concluyó.