Detienen a seis hombres por homicidio de Gerardo Cortez en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila detuvieron a seis hombres señalados como probables responsables del homicidio de Gerardo Cortez, de 32 años de edad, ocurrido el pasado 20 de junio en la colonia Ignacio Zaragoza de Saltillo.

La Fiscalía informó que Christian "N", de 25 años, fue asegurado el 22 de junio en la colonia Nueva Imagen. Asimismo, Rogelio "N", de 37 años; Víctor "N", de 32; José "N", de 24; Juan "N", de 21, y Emmanuel "N", de 18 años, fueron detenidos en la colonia Hacienda Las Isabeles por su probable participación en el crimen.

Las autoridades señalaron que los seis imputados quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúa la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron el pasado 20 de junio, cuando presuntamente los involucrados privaron de la vida a Gerardo Cortez, conocido con el alias de "Narez". La víctima fue localizada sin vida al interior de una vivienda ubicada en la calle Laureles, entre Naranjos y Doctor Hugo Castellanos, en la colonia Ignacio Zaragoza.

Según el reporte inicial, una mujer informó a las autoridades que, al llegar al domicilio, encontró a su amigo con lesiones visibles y sangrado en el rostro, por lo que solicitó apoyo de los cuerpos de emergencia. Sin embargo, al arribar al lugar, los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Personal de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Violentos realizó las diligencias correspondientes y aseguró diversos indicios, entre ellos fragmentos de madera con manchas de sangre, un pedazo de block con rastros hemáticos, fragmentos de vidrio y huellas de arrastre.

Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima fue agredida con un barrote de madera y un block, objetos que habrían sido utilizados para causarle las lesiones que le provocaron la muerte.