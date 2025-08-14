Realizan Ferias del Empleo en Saltillo y Torreón como respuesta a reajuste en Daimler y cierre en Wrangler

SALTILLO, COAH.- Ante el reciente reajuste de personal en Daimler, en Saltillo y el cierre gradual de operaciones en Wrangler, en Torreón, la Secretaría del Trabajo de Coahuila anunció la realización de dos ferias del empleo como medida inmediata para ofrecer alternativas laborales a las personas afectadas.

La titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro, informó que 550 trabajadores fueron despedidos por parte de Daimler, mientras que Wrangler notificó esta semana el cierre progresivo de su planta en La Laguna, lo que implicará el recorte de personal cada viernes hasta octubre, proceso que se llevará a cabo bajo la supervisión de autoridades laborales.

"Estamos actuando con rapidez. Queremos que las personas que pierdan su empleo encuentren otra opción lo antes posible", señaló Zogbi Castro.

Como parte de esta estrategia de apoyo, la Secretaría ha programado dos eventos, uno de ellos en Torreón, el cual se realizará este viernes se llevará a cabo una feria con 800 vacantes disponibles.

De igual manera, en Saltillo, el próximo miércoles se ofrecerán más de mil oportunidades de empleo para quienes se encuentran en situación de desempleo.

"Esta oferta es abierta a toda persona que haya perdido su trabajo o que esté en busca de nuevas oportunidades. Las ferias del empleo permiten una incorporación más ágil al mercado laboral", añadió la funcionaria.

La Secretaría del Trabajo reiteró que mantendrá el acompañamiento a los trabajadores afectados durante los procesos de salida, y se continuará gestionando vinculación directa con empresas que cuentan con vacantes activas, tanto en el sector industrial como en el de servicios.