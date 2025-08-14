Presenta Alcalde de Saltillo programa 'Activa tu Parque' a empresarios

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, asistió a la reunión mensual de socios Canacintra Coahuila Sureste con el fin de compartirles el programa "Activa Tu Parque" e invitarlos a sumarse a este proyecto.

Además aprovechó para compartirles algunos de los proyectos que se trabajan en su administración en beneficio de la población.

Díaz González comentó a los asistentes a la reunión que "Activa Tu Parque" es un esquema en el que se tiene el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la iniciativa privada y la sociedad civil para rescatar los espacios públicos y devolverles vida.

"No solo rehabilitamos los espacios; sino que generamos comunidad y fortalecemos el tejido social a través de actividades culturales y deportivas; esto nos permite que Saltillo siga creciendo con orden y planeación", declaró el alcalde Javier Díaz.

El Edil dijo que el objetivo es rehabilitar integralmente 40 espacios públicos a lo largo de la administración y 15 en este primero año, los cuales fueron elegidos de manera estratégica en los diferentes sectores de la ciudad.

Javier Díaz comentó que ya se entregaron las plazas Mirasierra Spurs, la plaza Skate Saltillo 2000, la de la colonia Roma y la de la colonia Benito Juárez, además de que está proyectada el área verde del fraccionamiento La Fragua.

Asimismo, el Alcalde comentó que sigue en marcha el programa "Aquí Andamos", a través del cual se da limpieza, mantenimiento y rehabilitación a los espacios públicos de la ciudad; además el de "Colonias al 100", con el que se han atendido de manera integral sectores como Las Teresitas, Nuevo Teresitas, La Herradura y el Ojo de Agua.

Otro importante programa que expuso el alcalde es el de "Amor en Movimiento" que realiza el DIF Saltillo, en el que se ofrecen consultas odontológicas, de audiometría y optometría, en colonias populares, escuelas y ejidos; además de otorgarles los tratamientos, lentes o aparatos a quienes lo necesitan.

Finalmente, Javier Díaz reiteró que el próximo 1 de octubre se pondrá en marcha "Aquí Vamos Gratis", con la puesta en funcionamiento de las dos rutas troncales sin costo para los usuarios, con lo cual se avanza en las mejoras al servicio de transporte público.

Durante la reunión, los socios Canacintra Coahuila Sureste tuvieron oportunidad de compartir puntos de vista y comentarios acerca del trabajo que se ha hecho en estos siete meses y medio de administración municipal.