Reparación y limpieza en Saltillo: Gobierno Municipal en acción

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de brindar mayor seguridad a las y los saltillenses, en lo que va de la presente administración del alcalde Javier Díaz González, el Ayuntamiento de Saltillo ha instalado 550 luminarias nuevas en la localidad.

Como parte de las distintas acciones que realiza el programa "Aquí Andamos", y con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas municipales eliminan puntos oscuros en los distintos sectores de Saltillo.

Este jueves, personal de la Dirección de Servicios Públicos instaló dos luminarias nuevas en la colonia Lomas de Lourdes, al sur de la ciudad.

En este punto, vecinos de las calles Paseo de las Aves y Paseo de los Cenzontles agradecieron la respuesta del Ayuntamiento con la instalación de estas nuevas luminarias que ayudarán a incrementar la seguridad en este sector de la ciudad.

En días recientes, el Gobierno de Saltillo instaló lámparas nuevas en la carretera Monterrey-Saltillo, en la entrada norte de la ciudad, así como al interior de las distintas colonias en la localidad.

Asimismo, para el beneficio de miles de saltillenses, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, de enero a la fecha, se han reparado 8 mil 450 luminarias en los sectores sur, poniente, oriente, norte y Distrito Centro de la ciudad.

Enfoca Saltillo trabajo en vialidades

A través del programa "Aquí Andamos", implementado por el alcalde Javier Díaz, vialidades principales y calles al interior de barrios y colonias son atendidas a fin de ofrecer mayor seguridad vial para peatones y automovilistas en la ciudad.

Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública repararon los baches que se encontraban sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en su cruce con el bulevar Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo.

Asimismo, el Ayuntamiento de Saltillo concluyó la etapa de rehabilitación de la carpeta asfáltica en el bulevar José María Rodríguez, en el sector norte de la capital de Coahuila.

En este tramo que comprende entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y la calle Paseo de los Claveles, en el fraccionamiento San Patricio, maquinaria pesada terminó con la repavimentación en este lugar, por lo que en días próximos se continuarán con los trabajos de señalización y aplicación de pintura para delimitar los carriles en esta vialidad.

Saltillo más limpio y verde

En respuesta a la petición de la ciudadanía a través del ChatBot oficial "Saltillo Fácil", al número 844-160-08-08, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendió las diversas plazas públicas y áreas verdes de la ciudad.

Brigadas municipales deshierbaron y retiraron la basura acumulada y escombro que se encontraba al interior del callejón que corre entre las calles Clemente Orozco y Francisco Toledo, del fraccionamiento San Isidro.

Asimismo, para impulsar el amor al deporte y la convivencia familiar, el Gobierno Municipal intervino con acciones de limpieza y deshierbe la plaza pública de la colonia Los Doctores, ubicada entre las calles Dr. Gonzalo Valdés Valdés y Dr. Miguel Farías Rodríguez.