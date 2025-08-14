Mejora Coahuila y Registro Civil unen esfuerzos para expedir actas de nacimiento

SALTILLO, COAH.- Ante el aumento en la demanda de documentos oficiales por el regreso a clases, el Registro Civil de Coahuila ha intensificado sus brigadas móviles para expedir actas de nacimiento a bajo costo, en coordinación con el programa Mejora Coahuila, encabezado por Gabriel Elizondo.

La titular del Registro Civil, Catalina Labastida Pérez, informó que el objetivo es facilitar el acceso a este documento esencial, especialmente en estas fechas en que las instituciones educativas lo requieren como parte del proceso de inscripción.

"El precio más bajo que tenemos en un acta estatal es de 20 pesos, y en un acta foránea, de 40 pesos", explicó Labastida.

"Incluso hemos detectado casos de niños en guarderías que aún no están registrados. Queremos apoyarlos también, porque sabemos que el regreso a clases implica muchos gastos".

La funcionaria detalló que actualmente se realizan un promedio de seis brigadas por semana, cubriendo colonias, municipios y centros de trabajo.

"A veces tenemos una brigada en la mañana y otra por la tarde. Estamos trabajando también con la CTM y algunas empresas para llevar el servicio directo a los trabajadores", añadió.

Entre las próximas actividades destaca una brigada en la empresa General Motors, donde se ofrecerán las actas al mismo costo preferencial, beneficiando a las familias de los empleados.

El módulo de registro se traslada a diferentes colonias, con el fin de facilitar el trámite y evitar traslados innecesarios a las oficinas centrales.

Sobre la controversia de por qué algunas instituciones exigen actas actualizadas, Labastida aclaró que eso depende de cada dependencia; mencionó, por ejemplo, que en el caso de trámites de pasaporte, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita actas con una vigencia de tres a seis meses.

"La exigencia está, y aunque no todas las dependencias lo justifican de la misma forma, nosotros tratamos de responder a esa necesidad", indicó.