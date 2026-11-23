SALTILLO, COAH.- Con 16 montas de categoría mayor, competencias de rodeo, música en vivo y un concurso de parrilladas, Arena Los Titanes celebrará su octavo aniversario con el Saltillo Country Fest 2026, el próximo sábado 28 de noviembre, a partir de las 16:00 horas.

El evento reunirá a representantes de Coahuila y Aguascalientes en un mano a mano de rodeo, además de una competencia de Bull Fire entre participantes de México y la escuela de rodeo de General Cepeda.

Durante una rueda de prensa, Fernanda Reyes y Cristian, integrantes del comité organizador, dieron a conocer el programa de actividades, que busca ofrecer una experiencia familiar con distintas expresiones de la cultura vaquera.

En el mano a mano participará Máquina del Mal, agrupación procedente de Aguascalientes, que se enfrentará a jinetes de Coahuila, entre ellos representantes de la escuela de rodeo de General Cepeda y de Torreón.

Juan Carlos García, integrante de la organización de Arena Los Titanes, informó que cuentan con ocho toros para el espectáculo, algunos con sangre americana y otros mexicana. Entre estos últimos destacó a El Diablito, reconocido por su trayectoria en el rodeo.

El programa contempla 16 montas de categoría mayor y aproximadamente cuatro juveniles. Las competencias contarán con el aval de la Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila y la Federación Mexicana de Rodeo, cuyos integrantes participarán como jueces.

La premiación se distribuirá entre los tres primeros lugares, con porcentajes de 50, 30 y 20 por ciento, respectivamente, de acuerdo con lo informado por los organizadores.

En la parte musical participarán Honky Tonk y Mandalorian, agrupaciones locales de country, así como Traps, procedente de Aguascalientes, que estará a cargo de la animación.

Al finalizar el rodeo comenzará el baile con música norteña a cargo de Uriel Álvarez y Los de Saltillo, quienes invitaron al público a sumarse a la celebración.

Como parte de las actividades también se realizará un concurso de parrilladas, con jueces avalados por la Federación Mexicana de Rodeo y que han acompañado a la organización durante los ocho años de la arena.

El aniversario de Arena Los Titanes representa también un homenaje a Felipe García, hermano de Johnny García, quien impulsó la creación de este espacio para mantener vivo el recuerdo de su trayectoria como jinete.

Durante la rueda de prensa también se destacó la participación de vaqueros de Coahuila en competencias nacionales, entre ellos Diego Costante, quien obtuvo el campeonato nacional de Cowboy Protection en las finales celebradas en Chihuahua.

El acceso al Saltillo Country Fest 2026 tendrá un costo de 150 pesos en taquilla. Los boletos también estarán disponibles en Valenciana Boots, establecimiento que anunciará promociones especiales a través de sus redes sociales.