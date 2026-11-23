SALTILLO, Coah.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo ha impartido pláticas preventivas a más de 16 mil estudiantes en 185 planteles educativos de la capital coahuilense, con el objetivo de evitar conductas de riesgo entre niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con el informe de la corporación, las jornadas son coordinadas por la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, cuyos elementos abordan temáticas como el acoso escolar, los peligros en redes sociales, la prevención de accidentes vehiculares y las relaciones de riesgo durante la adolescencia.

El titular de dicha dirección, Alexis Morales Hernández, explicó que estas acciones forman parte de la estrategia de prevención impulsada por el alcalde Javier Díaz González y el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix.

"La concientización es de suma importancia para la prevención de delitos y es un objetivo planteado por el alcalde Javier Díaz González y el comisionado Miguel Ángel Garza Félix. Buscamos brindar a las y los estudiantes herramientas que les permitan detectar situaciones de riesgo, tener la confianza de hablar sobre ellas con alguien de su entorno y así evitar que escalen", declaró Morales Hernández.

Adicionalmente, la estrategia de acercamiento comunitario incluye demostraciones con los binomios caninos K-9 de la corporación, así como sesiones de cuentacuentos diseñadas específicamente para menores de nivel preescolar.

La dependencia municipal puso a disposición de directivos, docentes y padres de familia el número telefónico 844-311-7476 de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, a través del cual se pueden solicitar estas jornadas informativas para los centros escolares.