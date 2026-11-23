SALTILLO, Coah. - Jennifer N, de 33 años y de nacionalidad colombiana, fue ingresada al centro penitenciario de Saltillo tras cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el robo a dos viviendas de esta ciudad, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El traslado y reclusión se lograron mediante un operativo coordinado entre la corporación municipal, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila y autoridades ministeriales de la Ciudad de México y Morelos.

De acuerdo con las carpetas de investigación del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto de la Comisaría, los hechos ocurrieron en diciembre de 2025 en dos domicilios del fraccionamiento Nogalar del Campestre, de donde fueron sustraídos dinero en efectivo y diversas piezas de joyería.

Durante las indagatorias y el análisis de las cámaras de videovigilancia urbana, las autoridades detectaron un automóvil BMW presuntamente utilizado en los atracos, el cual portaba placas clonadas de Coahuila cuya matrícula original pertenecía al estado de Morelos.

El seguimiento de inteligencia permitió ubicar y detener a la sospechosa en enero del presente año en la Ciudad de México, donde fue recluida inicialmente en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla por el delito de posesión de narcóticos.

Una vez concluida la gestión jurídica entre la Policía de Investigación capitalina, la FGE de Coahuila y la policía saltillense, se ejecutó el mandato judicial por robo y la imputada quedó a disposición del juez correspondiente en la capital coahuilense para continuar su proceso penal.