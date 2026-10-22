Orquesta Metropolitana de Saltillo ofrecerá concierto gratuito

Saltillo, Coah. - El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, invitó a las y los saltillenses a disfrutar del octavo concierto de temporada de la Orquesta Metropolitana de Saltillo, que se llevará a cabo este viernes 23 de octubre a las 8:00 de la noche en la Catedral de Santiago Apóstol.

La presentación, que forma parte de las actividades del Festival Ánimas del Desierto 2026, contará con la participación de la Compañía de Ópera de Saltillo y tendrá entrada gratuita para el público en general.

Mabel Garza Blackaller, directora del Instituto Municipal de Cultura, destacó que este concierto representa una oportunidad para que las familias saltillenses disfruten de la música clásica en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.

"Invitamos a toda la ciudadanía a que nos acompañe en esta presentación que hemos preparado como parte del Festival Ánimas del Desierto, con un programa que reúne obras de grandes compositores y el talento de nuestros músicos y cantantes", mencionó.

La Orquesta Metropolitana de Saltillo, bajo la dirección artística de Natalia Riazanova, contará en esta ocasión con Alejandro Reyes-Valdés como director invitado.

Durante el concierto se interpretará el Stabat Mater, de Antonio Vivaldi, con la participación del contratenor Luis Pérez Karo, integrante de la Compañía de Ópera de Saltillo.

Asimismo, el público podrá escuchar la Missa in Angustiis, de Joseph Haydn, conocida también como Misa Lord Nelson, obra compuesta en 1798 que contará con la participación del coro y seis solistas de la Compañía de Ópera de Saltillo.

Garza Blackaller recordó que el Festival Ánimas del Desierto 2026 se desarrollará del 22 de octubre al 3 de noviembre, con diferentes actividades culturales y artísticas para toda la población.

Finalmente, invitó a consultar la cartelera completa del festival en la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura.