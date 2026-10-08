Centro Histórico de Saltillo se alista para el Buen Fin y el rodeo

SALTILLO, Coah.- El Centro Histórico de Saltillo se prepara para la temporada de mayor actividad comercial del año, con una agenda de eventos que contempla el Festival de las Ánimas, el rodeo y el Buen Fin, informó Roberto Rojas, titular de Distrito Centro.

El funcionario señaló que, a partir de octubre, las actividades organizadas por el municipio comienzan a atraer visitantes y a generar mayor movimiento en la zona comercial.

Explicó que, posteriormente, las fechas del Buen Fin marcarán el inicio de un periodo de incremento en las ventas que se extiende hasta diciembre, por lo que los comerciantes se preparan para atender una mayor afluencia.

"Se acerca la mejor fecha de tener un centro histórico más seguro que nunca y con actividades, con seguridad y con los comercios locales listos", señaló.

Respecto al rodeo, Rojas destacó que el evento también representa una oportunidad para el comercio del primer cuadro, debido a que atrae visitantes de otras ciudades.

Explicó que personas provenientes de Monterrey, Torreón y otras partes aprovechan su visita al rodeo para conocer el Centro Histórico de Saltillo, lo que contribuye a ampliar la derrama económica hacia los comercios de la zona.

"Por lo general, cuando la gente viaja a una ciudad quiere conocer el centro histórico", indicó.

Rojas reconoció que no cuenta con el dato exacto de la derrama económica generada por los comercios durante los últimos meses del año. Sin embargo, afirmó que se ha observado un incremento en las ventas.

Añadió que también se registra un mayor interés por vivir en el Centro Histórico, con personas que buscan comenzar a establecer ahí su vivienda.