SALTILLO, COAHUILA.- Cerca de 20 mil tamales, junto con una amplia variedad de atoles y champurrados a precios accesibles, fueron ofertados durante el Festival del Tamal y Atole Norteño 2026, realizado este fin de semana en la explanada de la Presidencia Municipal de Saltillo.

El encuentro gastronómico congregó a cientos de familias y fue organizado de manera conjunta por el Gobierno Municipal, el Instituto Municipal de Cultura y las Cocineras Tradicionales de Coahuila de Zaragoza.

¿Qué declaró Rocío Flores Castillo sobre el evento?

Rocío Flores Castillo, presidenta de las Cocineras Tradicionales de Coahuila de Zaragoza, informó sobre el volumen de producción preparado para atender la demanda de los asistentes durante ambas jornadas.

Detalles del festival y su impacto en la comunidad

De acuerdo con las autoridades locales, el evento forma parte de las iniciativas impulsadas por el alcalde Javier Díaz González para preservar las tradiciones culinarias, los oficios regionales y fomentar la convivencia comunitaria en un entorno seguro.

El programa del festival se complementó con presentaciones de ballet folclórico, así como la instalación de módulos de venta de pan artesanal y diversas piezas de artesanía local.