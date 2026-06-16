Javier Díaz González destaca mural FINA 449 en Saltillo: Festival Internacional de las Artes 2026

Saltillo, Coah.- Con actividades que fortalecen la identidad de Saltillo y promueven las tradiciones de nuestra región, el Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 continuó este lunes con una programación que reunió expresiones de arte urbano y danza folclórica.

Como parte de las actividades del festival, se llevó a cabo la inauguración del mural FINA 449, una obra de arte urbano que rinde homenaje a la historia, identidad y patrimonio cultural de Saltillo, ubicada en el muro del puente vehicular del bulevar Nazario Ortiz Garza y Mariano Abasolo.

El alcalde Javier Díaz González destacó que la FINA 2026 representa una oportunidad para acercar el arte y la cultura a las familias y fortalecer el orgullo y el sentido de pertenencia de las y los saltillenses. "La FINA nos permite reconocer lo que somos como ciudad, nuestras tradiciones y el talento de nuestra gente. Queremos que las familias sigan participando y disfrutando de las actividades que se han preparado para celebrar el aniversario de Saltillo", señaló el Presidente Municipal.

Más tarde, la Plaza de Armas fue escenario de la presentación Identidad Coahuilense, homenaje al profesor Francisco Hernández Salazar, con la participación de la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle-Coahuila y agrupaciones invitadas. Durante el evento, las y los asistentes disfrutaron de estampas representativas de la cultura regional, acompañadas por música y expresiones artísticas que reflejan las raíces, costumbres y tradiciones de Coahuila.

Las actividades de la FINA 2026 continuarán durante las próximas semanas con presentaciones de música, teatro, danza, literatura, cine, artes visuales y arte urbano en distintos espacios de la ciudad. La cartelera completa del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 puede consultarse a través de las plataformas digitales del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.