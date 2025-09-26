Relevos en mandos policiales son ajustes de rutina, no sanciones: Fiscalía de Coahuila

SALTILLO, COAH. – El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, aclaró que la separación de Miguel Barajas Hernández, conocido como "El Hummer", de la coordinación de la región norte de la Policía Estatal, no obedece a ninguna investigación en su contra.

Explicó que este tipo de movimientos son comunes y periódicos dentro de las corporaciones de seguridad, y tienen como fin fortalecer el desempeño de los mandos.

"Estos enroques pasan seguido, todo el tiempo. Hace 15 días hubo cambios en la Agencia de Investigación Criminal, este es uno más", puntualizó el fiscal.

Como parte de esta rotación interna, Jordan Espino, exdirector de la Policía Municipal de Saltillo, se incorpora a la Secretaría de Seguridad estatal. Fernández Montañez destacó que Espino tiene una trayectoria probada como militar y coordinador de sectores policiales, lo que lo convierte en un perfil apto para zonas de alta complejidad.

En cuanto a la vacante que deja Espino, el Fiscal informó que ya se analizan diversos perfiles junto con el alcalde Javier Díaz. Uno de los más destacados es Simón Pérez Saldaña, actual comandante regional de la zona sureste, con amplia trayectoria dentro de la corporación.

Por otra parte, el fiscal resaltó que Coahuila se ubica en segundo lugar nacional en percepción de seguridad, de acuerdo con la más reciente encuesta del INEGI, y que la entidad registra la incidencia delictiva más baja en los últimos 20 años.