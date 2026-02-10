Gobierno Municipal de Múzquiz realiza limpieza en calles de Los Fresnos

Múzquiz, Coah.– Reafirmando su compromiso de trabajar en territorio y atender de manera directa las solicitudes ciudadanas, la alcaldesa Laura Jiménez realizó un recorrido por las calles del barrio Los Fresnos, donde escuchó y dio respuesta inmediata a las peticiones de los habitantes de este sector.

Durante la visita, la presidenta municipal giró instrucciones para que maquinaria y cuadrillas del Departamento de Ecología Municipal, encabezado por su director Gabriel Chaib Martínez, llevaran a cabo labores de limpieza integral en distintos puntos de la colonia.

Los trabajos consistieron en la recolección de basura, escombros y matorrales acumulados en varios predios que se habían convertido en foco de infección, contribuyendo así a mejorar las condiciones de salud y seguridad para las familias del sector.

Asimismo, se realizaron acciones de raspado y nivelación en el callejón Los Novillos, vialidad que colinda con esta colonia, con el objetivo de facilitar el tránsito y brindar mejores condiciones de movilidad.

Durante el recorrido, la alcaldesa Laura Jiménez supervisó personalmente la limpieza y desmonte de la entrada principal del barrio, así como de predios aledaños, reiterando que su administración mantiene el compromiso de atender cada colonia y comunidad del municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa trabajando para ofrecer espacios más limpios, seguros y dignos para todas y todos los muzquenses.