Coahuila

Gobierno Municipal de Múzquiz realiza limpieza en calles de Los Fresnos

Durante su recorrido, la alcaldesa Laura Jiménez escuchó las solicitudes de los habitantes del barrio Los Fresnos, reafirmando su compromiso con la comunidad.

Por Staff / La Voz - 10 febrero, 2026 - 08:01 p.m.
      Múzquiz, Coah.– Reafirmando su compromiso de trabajar en territorio y atender de manera directa las solicitudes ciudadanas, la alcaldesa Laura Jiménez realizó un recorrido por las calles del barrio Los Fresnos, donde escuchó y dio respuesta inmediata a las peticiones de los habitantes de este sector.

      Durante la visita, la presidenta municipal giró instrucciones para que maquinaria y cuadrillas del Departamento de Ecología Municipal, encabezado por su director Gabriel Chaib Martínez, llevaran a cabo labores de limpieza integral en distintos puntos de la colonia.

      Los trabajos consistieron en la recolección de basura, escombros y matorrales acumulados en varios predios que se habían convertido en foco de infección, contribuyendo así a mejorar las condiciones de salud y seguridad para las familias del sector.

       

      Asimismo, se realizaron acciones de raspado y nivelación en el callejón Los Novillos, vialidad que colinda con esta colonia, con el objetivo de facilitar el tránsito y brindar mejores condiciones de movilidad.

      Durante el recorrido, la alcaldesa Laura Jiménez supervisó personalmente la limpieza y desmonte de la entrada principal del barrio, así como de predios aledaños, reiterando que su administración mantiene el compromiso de atender cada colonia y comunidad del municipio.

       

      Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa trabajando para ofrecer espacios más limpios, seguros y dignos para todas y todos los muzquenses.

