Agresión violenta en Saltillo: joven atacado con bate en Plaza Comercial

SALTILLO, COAHUILA.- La difusión de un video en redes sociales permitió a las autoridades avanzar en la identificación de varios jóvenes señalados por una violenta agresión ocurrida en una plaza comercial de la ciudad.

Las imágenes muestran el momento en que un joven es golpeado de manera sorpresiva con un bate de béisbol, mientras se encontraba rodeado por al menos tres personas más.

En el material audiovisual se aprecia que el afectado sostenía previamente una discusión verbal con tres individuos, cuando una cuarta persona se aproxima por detrás y lo ataca de forma directa, sin darle oportunidad de defenderse.

¿Cómo ocurrió la agresión?

El hecho fue captado por testigos que se encontraban en la Plaza Comercial Cocoa, ubicada en el cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y el bulevar Eulalio Gutiérrez.

Las grabaciones evidencian que el joven fue prácticamente acorralado antes de recibir el golpe, lo que generó indignación entre usuarios de redes sociales y motivó a que el caso fuera atendido con rapidez por las autoridades.

De manera inicial, trascendió que la agresión podría estar relacionada con el presunto robo de un vehículo; sin embargo, dicha versión fue descartada tras la denuncia formal presentada ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

Acciones de la autoridad

Durante la mañana de este lunes, la víctima acudió a interponer la denuncia correspondiente, entregando como prueba principal el video que circuló ampliamente en plataformas digitales. Con base en estos elementos, se abrió una carpeta de investigación por los delitos de agresión y lesiones.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal ya realizan las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Se espera que en las próximas horas se giren las órdenes de aprehensión correspondientes para que los involucrados rindan su declaración y respondan por las lesiones ocasionadas.