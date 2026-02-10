Javier Díaz destaca el crecimiento económico de Saltillo en enero

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo y la región sureste de Coahuila se consolidan como una de las zonas con mayor dinamismo económico del país, al posicionarse el estado dentro del top tres nacional en generación de empleos durante el mes de enero.

Así lo señaló el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, quien atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y la participación activa de la ciudadanía.

El edil resaltó que el crecimiento económico y la estabilidad laboral, incluidos sectores como el agrícola, no son producto de la improvisación, sino de una estrategia clara y bien definida. "Aquí tenemos un plan, una estrategia y un gran equipo. Trabajamos muy de la mano con el gobernador Manolo Jiménez para que Saltillo siga creciendo en orden, con planeación y siempre buscando mejorar la calidad de vida de la gente", expresó.

Acciones de la autoridad

En ese sentido, Díaz subrayó que el desarrollo económico va acompañado de acciones concretas en infraestructura y servicios públicos.

Actualmente, el Ayuntamiento mantiene en operación 17 cuadrillas dedicadas a la rehabilitación de calles en todos los sectores de la ciudad, además de un total de 81 brigadas que atienden tareas de bacheo, embellecimiento urbano, pintura, iluminación, soldaduras y mantenimiento general.

Impacto en la comunidad

Las acciones se realizan de manera equitativa en el sur, oriente, poniente, centro y norte de Saltillo, con el objetivo de impactar positivamente en el entorno urbano y en la vida diaria de las y los saltillenses.

El alcalde aseguró que estos trabajos continuarán de forma permanente como parte de una política integral de desarrollo y bienestar social.