Coahuila registra heladas en Arteaga con 0°C

SALTILLO, COAH.- El Subsecretario de Protección Civil en Coahuila, Ramiro Durán, informó que la temperatura más baja registrada en el estado durante la actual temporada invernal se presentó en la comunidad de Los Lirios, en Arteaga, donde el termómetro descendió hasta los 0°C. Con ello, se confirmaron las primeras heladas del año.

Durán señaló que, por indicaciones del gobernador Manolo Jiménez, se mantiene un monitoreo permanente en los 38 municipios, con comunicación y coordinación constante con las direcciones municipales de Protección Civil, así como con alcaldes y alcaldesas.

"Ya están habilitados todos los albergues municipales y estatales", informó.

En total, Coahuila cuenta con más de 100 albergues listos para operar, en coordinación con la SEDENA, la Guardia Nacional, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Migración, con el fin de atender a cualquier persona que lo requiera. Durante 2024, explicó, no fue necesario utilizarlos de manera masiva; sólo llegaron personas en tránsito por la carretera 57 que solicitaron alimento o bebida caliente.

¿Cuál es la situación actual en Coahuila?

El Subsecretario recordó que el estado enfrenta actualmente el frente frío número 16, pero advirtió que la temporada aún es larga: "Faltan muchos más; terminamos la temporada de frentes fríos en mayo, con alrededor de 52 a 58 frentes fríos", detalló.

Además, señaló que la región de Múzquiz, cercana a la Sierra de Santa Rosa, es donde históricamente se han registrado los descensos de temperatura más pronunciados, por lo que el monitoreo se mantiene constante.

¿Qué recomendaciones hace Protección Civil?

Durán hizo un llamado a la ciudadanía a proteger a menores y adultos mayores, reforzar las viviendas para evitar filtraciones de frío y evitar la intemperie. También pidió a los automovilistas extremar precauciones, pues la neblina y la posible formación de hielo en el asfalto pueden reducir la visibilidad y provocar accidentes.

Recomendó salir con mayor anticipación hacia el trabajo o la escuela y, en caso de requerir ayuda, comunicarse al 911 para recibir atención inmediata.