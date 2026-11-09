'Caminé 80 km en la madrugada': edil tamaulipeco cuenta como escapó de su secuestro

SALTILLO — El alcalde del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, relató de manera pública los detalles de su fuga tras haber permanecido privado de la libertad en una zona rural ubicada entre los límites territoriales de San Luis Potosí y Zacatecas.

A su salida de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila en la ciudad de Saltillo, el presidente municipal explicó a medios de comunicación que logró ponerse a salvo al aprovechar un descuido de sus captores mientras permanecía retenido en un potrero junto a otro hombre que también se encontraba secuestrado.

De acuerdo con el testimonio del edil tamaulipeco, ambos cautivos brincaron una cerca perimetral y emprendieron la huida a pie durante la madrugada del domingo. Almaraz Maldonado detalló que corrieron de forma continua durante aproximadamente una hora y posteriormente caminaron una distancia estimada de 80 kilómetros hasta encontrar auxilio institucional en territorio coahuilense.

Tras la rendición de su declaración ministerial, el munícipe confirmó que se encuentra en buen estado de salud general y descartó la presencia de lesiones físicas o signos de violencia corporal producto de la agresión. No obstante, el funcionario reconoció haber vivido momentos de alta tensión e incertidumbre a lo largo del tiempo que se mantuvo en cautiverio.

Detalles confirmados

El rescate y resguardo de Almaraz Maldonado y su acompañante concluyó una vez que las fuerzas de seguridad locales y federales establecieron contacto con las víctimas en el perímetro limítrofe, desplegando los protocolos correspondientes para garantizar su protección e integrar las investigaciones legales en torno a la privación ilegal de la libertad.