Inauguran primer baño menstrual en Saltillo: Lesly Pruneda lo promueve

SALTILLO, COAH.- Saltillo cuenta con el primer baño menstrual de Coahuila, instalado en la Secundaria General Número 4 Apolonio M. Avilés, con el propósito de garantizar condiciones de privacidad e higiene para las estudiantes durante su periodo menstrual.

El espacio fue inaugurado este viernes 6 de noviembre y surgió por iniciativa de la directora del plantel, Lesly Maricela Pruneda. Su construcción se concretó mediante el programa de Salud Reproductiva, la estrategia Menstruación Digna y recursos de La Escuela es Nuestra.

El baño contará con los insumos necesarios para que las alumnas puedan atender sus necesidades durante la jornada escolar, sin que la menstruación represente un obstáculo para sus actividades académicas.

¿Qué declaró Martha Alicia Romero Reyna sobre la iniciativa?

Martha Alicia Romero Reyna, directora de Salud Pública del Estado, señaló que este espacio representa un avance en la promoción de la salud, el bienestar y la dignidad de las estudiantes.

También destacó que la iniciativa busca contribuir a una cultura de respeto, empatía, información y sensibilización, en la que la menstruación pueda abordarse sin vergüenza ni discriminación.

La estrategia Menstruación Digna no se limita a proporcionar insumos, sino que también busca generar conciencia, romper silencios y propiciar entornos donde hablar de menstruación sea tan natural como abordar otros temas de salud.

Detalles sobre la implementación de la estrategia Menstruación Digna

Las acciones del programa comenzaron en Coahuila durante 2025, mediante actividades de información y capacitación dirigidas a docentes, personal de salud y estudiantes.

En estas jornadas se abordan temas como menstruación, salud, derechos, mitos y tabúes, además de la importancia de garantizar que ninguna alumna enfrente su periodo sin condiciones adecuadas dentro de la escuela.

La funcionaria indicó que durante una de estas capacitaciones surgió la propuesta de habilitar espacios que respondieran a las necesidades de las estudiantes.

Impacto de la propuesta en la comunidad escolar

La iniciativa se concretó en la Secundaria General Número 4 gracias a la intervención de su directora, quien decidió llevar la estrategia más allá de las actividades informativas y convertirla en un espacio físico dentro del plantel.