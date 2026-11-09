Muere trailero ¡Tragedia en la vía a Monclova!

RAMOS ARIZPE, COAHUILA. — Un trágico accidente registrado la tarde de este domingo sobre la carretera federal Saltillo-Monclova dejó como saldo la muerte de un operador de transporte de carga pesada, quien se precipitó al fondo de un arroyo a bordo de su unidad.

Los hechos se suscitaron a la altura del kilómetro 59+800, en las inmediaciones del puente conocido como La Borrega, ubicado entre los ejidos El Barrial y Frustro. De acuerdo con los primeros reportes periciales, el tractocamión de color blanco, el cual remolcaba una tolva contenedor vacía, transitaba con dirección de sur a norte —de Saltillo hacia Monclova—.

Detalles confirmados

Las indagatorias preliminares apuntan a que el conductor, identificado como José Juan N, de 50 años de edad, presuntamente dormitó al volante. Esta situación provocó que perdiera el control del volante, saliera de la carpeta asfáltica, colisionara contra el muro de contención y terminara cayendo al vacío hacia un afluente de aproximadamente ocho metros de profundidad.

La violencia del impacto destruyó por completo la cabina del vehículo de carga, la cual quedó desprendida y aplastada sobre el tripulante. Automovilistas que transitaban por la zona emitieron el reporte a las líneas de emergencia, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de auxilio.

Acciones de la autoridad

Paramédicos y elementos del cuerpo de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe arribaron al sitio a bordo de las unidades de rescate y la ambulancia 484. Tras realizar una inspección inicial, los socorristas confirmaron que el chófer ya no contaba con signos vitales debido a las múltiples lesiones sufridas.

Para liberar los restos, el personal de rescate, coordinado bajo el mando de mandos operativos y apoyado por equipo hidráulico especializado, requirió la intervención de una grúa de arrastre de carga pesada. La maquinaria maniobró para remover la estructura colapsada de la cabina, permitiendo extraer el cuerpo atrapado entre los fierros retorcidos.

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron presentes en el sitio para abanderar el tramo carretero, asegurar el perímetro y desviar el flujo vehicular, evitando percances secundarios. Paralelamente, agentes de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias periciales de ley y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia correspondiente.

Las labores de rescate y el retiro de la pesada unidad provocaron el cierre total de la vía durante un par de horas, generando largas filas de vehículos varados en ambos sentidos de la circulación hasta que se restableció el paso de manera parcial.