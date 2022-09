Fuga provocó explosión: FGE

SALTILLO, COAHUILA. - El médico Alejandro González Reséndis, informó que la necropsia arrojó que no se encontró que las víctimas hayan muerto a causa de la inhalación de gas LP.

Para conciliar las dudas que surgieron en la ciudadanía a raíz de la explosión registrada en el fraccionamiento Santa Fe Cactus al norponiente de Saltillo, donde tres escoltas de la Fiscalía General del Estado, el Fiscal General Gerardo Márquez Guevara ofreció una rueda de prensa donde reiteró que el suceso fue a raíz de una explosión en la estufa del domicilio.

Durante su participación, el médico Alejandro González Reséndis, coordinador de servicios periciales de la Región Sureste de la Fiscalía, detalló que la necropsia que fue aplicada a los cuerpos, reveló que no se encontró que las víctimas hayan muerto a causa de la inhalación de gas LP.

Se estima, que poco antes de las 7:00 horas del pasado 7 de septiembre, Alejandro Saavedra cuya necropsia arrojó que murió de asfixia por obstrucción de vías aéreas por quemadura, fue quien habría intentado encender la estufa que ocasionó la explosión y provocó el derrumbe total del domicilio.

A raíz de las noticias y las fotografías en la escena del siniestro, surgió una duda entre la ciudadanía al observar que el tanque de gas se encontraba entre los escombros y había permanecido intacto, por lo que con ello la sociedad empezó a refutar la versión del escape del gas.

Por su parte, la perito en incendios ingeniera química Andrea García, de la Fiscalía, detalló que este tipo de tanques de gas están diseñados para no registrar explosiones a partir de los procedimientos de válvula.

García reveló, que la explosión que se originó en la zona de la cocina, se debió a la mezcla justa entre el oxígeno y el combustible que se estaba escapando.

"Los cilindros están diseñados para no explotar. Dentro del cilindro solo tenemos el combustible, no el oxígeno, y para que tengamos una explosión se debe tener oxígeno, por eso el tanque estaba intacto porque la explosión se dio en otro punto de la casa, no directo del tanque", manifestó Andrea.

"Esto en contacto con una fuente de calor, que puede ser desde el encendido de un foco, la fricción entre dos objetos o la estática entre nosotros mismos, es lo que ocasiona la explosión", mencionó.

En ese sentido, fue que asentaron la teoría de que los elementos que murieron estaban en la parte superior de la casa y murieron a raíz del derrumbe, y no de intoxicación.

"Se acumula el gas en el área de cocina, en un cuarto pequeño. La explosión es hacia todos lados, sobre las paredes, se crea una turbulencia y eso le da fuerza. Es un cambio de presión muy grande dentro de la vivienda que ocasionó los daños en otras viviendas", mencionó Andrea.

Las necropsias revelaron que Alejandro Zamora murió a causa de traumatismo craneoencefálico –por aplastamiento en el derrumbe–, Ricardo Gámez de asfixia por compresión toráxica y Alejandro Saavedra asfixia por obstrucción de vías aéreas por quemadura, quien se asume que prendió la llama. Guillermo Favela y Omar Ignacio Santiago están hospitalizados, uno con 70% de heridas de gravedad.